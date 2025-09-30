"Катався" у відрядження за кордон на підставі підроблених запрошень: керівник апарату КМДА Загуменний отримав підозру

Керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Дмитра Загуменного.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень - йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до міста Барселона (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 04 до 12 листопада 2023 року.

Водночас встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист-запрошення був підроблений - інформує ОГП.

Крім того, повідомляється, що у вересні 2024 року посадовець виїжджав до Флоренції в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Як встановлено, для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року. За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а у супроводі родини.

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

· за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа);

· за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа);

· за ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Зазначимо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка регулює правила виїзду за кордон під час воєнного стану, виїзд посадовців за межі України можливий виключно за наявності відповідних розпоряджень про службове відрядження, оформлених на підставі офіційних документів, що підтверджують мету відрядження - наголошує Офіс Генпрокурора.

Справа підтоплення столичного метро: суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Кандибора

Доповнення

У 2023 році за клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА Загуменного, викритого на сприянні в ухиленні від військової служби.

У 2025 році ДБР повідомило про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) Загуменному та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств.