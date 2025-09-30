$41.320.16
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 12987 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28445 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 47886 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26308 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24431 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 21982 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20983 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22966 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69732 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
"Катався" у відрядження за кордон на підставі підроблених запрошень: керівник апарату КМДА Загуменний отримав підозру

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Керівнику апарату КМДА повідомлено про підозру у використанні підроблених документів для приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Посадовець двічі виїжджав за кордон з родиною, використовуючи фальшиві запрошення на заходи в Барселоні та Флоренції.

"Катався" у відрядження за кордон на підставі підроблених запрошень: керівник апарату КМДА Загуменний отримав підозру

Керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Дмитра Загуменного.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень 

- йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до міста Барселона (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 04 до 12 листопада 2023 року.

Водночас встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист-запрошення був підроблений 

- інформує ОГП.

Крім того, повідомляється, що  у вересні 2024 року посадовець виїжджав до Флоренції в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Як встановлено, для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року. За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а у супроводі родини.

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

·       за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа);

·       за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа);

·       за ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Зазначимо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка регулює правила виїзду за кордон під час воєнного стану, виїзд посадовців за межі України можливий виключно за наявності відповідних розпоряджень про службове відрядження, оформлених на підставі офіційних документів, що підтверджують мету відрядження 

- наголошує Офіс Генпрокурора.

Справа підтоплення столичного метро: суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Кандибора17.07.25, 17:37 • 8366 переглядiв

Доповнення

У 2023 році за клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА Загуменного, викритого на сприянні в ухиленні від військової служби.

У 2025 році ДБР повідомило про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) Загуменному та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств.

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
