Всесвітній день захисту тварин та початок Всесвітнього тижня космосу: що ще відзначають 4 жовтня

3 жовтня, 16:00 • 22224 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 37509 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 46051 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 45319 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 29519 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 43063 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 32784 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20781 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20585 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16762 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
рф сьогодні завдала удару 35 ракетами по газовій інфраструктурі України, лише половину вдалося збити - Зеленський3 жовтня, 18:19 • 3378 перегляди
Гроссі обговорює з росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього енергопостачання на ЗАЕС3 жовтня, 20:06 • 3650 перегляди
ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази3 жовтня, 20:35 • 10529 перегляди
Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення3 жовтня, 21:20 • 10693 перегляди
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі00:38 • 3156 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 26621 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 35350 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 15481 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 22224 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 30243 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 33431 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 76349 перегляди
Всесвітній день захисту тварин та початок Всесвітнього тижня космосу: що ще відзначають 4 жовтня

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Сьогодні відзначають Всесвітній день захисту тварин, започаткований у 1925 році, та початок Всесвітнього тижня космосу, встановленого ООН у 1999 році. Також в Україні святкують День ветеринарної служби МВС.

Всесвітній день захисту тварин та початок Всесвітнього тижня космосу: що ще відзначають 4 жовтня

Сьогодні, 4 жовтня, відзначають Всесвітній день захисту тварин та початок Всесвітнього тижня космосу – у цю дату СРСР вперше у світі здійснив запуск першого штучного супутника Землі, пише УНН.

Всесвітній день захисту тварин

4 жовтня у світі відзначають Всесвітній день тварин, покликаний нагадати про права та добробут "менших братів". Ідея цього дня належить німецькому письменнику Генріху Циммерману, який уперше організував захід у Берліні в 1925 році.

А у 1931-му на міжнародному конгресі у Флоренції вирішили щороку відзначати його саме 4 жовтня - у день пам’яті святого Франциска Ассизького, покровителя тварин. В Україні цю дату офіційно відзначають із 2000 року.

Попри численні міжнародні угоди та закони про охорону природи, щогодини на Землі зникають три види тварин, а щодня - понад 70 видів флори і фауни. Цей день покликаний нагадати людству про відповідальність за збереження біорізноманіття та захист тих, хто не може захистити себе сам.

Лось потрапив у болото на Рівненщині: тварину врятували та доправили до Львова01.10.25, 22:35 • 3725 переглядiв

День ветеринарної служби у системі МВС України

Щороку 4 жовтня в Україні відзначають День ветеринарної служби Міністерства внутрішніх справ. Це професійне свято людей, які дбають про здоров’я тварин і водночас захищають безпеку суспільства. Ветеринари МВС контролюють епідеміологічну ситуацію, запобігають поширенню небезпечних хвороб, здійснюють санітарні перевірки під час спецоперацій і працюють у карантинних зонах.

Дата святкування обрана невипадково: цього дня вшановують пам’ять святого Франциска Ассизького, якого вважають покровителем тварин. У багатьох країнах світу в цей день проводять благодійні акції, допомагають притулкам.

Всесвітній тиждень космосу

6 грудня 1999 року Генеральна Асамблея ООН проголосила період із 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу. Цей час покликаний нагадати про значення космічних досліджень і технологій для розвитку людства та поліпшення якості життя.

Дати символічні: 4 жовтня 1957 року відбувся запуск першого штучного супутника Землі "Супутник-1", а 10 жовтня 1967-го набув чинності Договір про принципи діяльності держав у космічному просторі.

Ідея створення такого міжнародного тижня виникла на 3-й Всесвітній конференції ООН з питань космосу. Тоді делегація Марокко запропонувала відзначати Всесвітній день космосу 20 липня - у день висадки американських астронавтів на Місяць.

Пропозиція отримала підтримку, але саме дата викликала дискусії, адже на думку СРСР справжнім початком космічної ери став запуск першого супутника на орбіту, який стався саме 4 жовтня. За підтримки Казахстану, Узбекистану, Китаю, Індії, Куби, ПАР та інших країн рішенням Генасамблеї було затверджено Всесвітній тиждень космосу з 4 по 10 жовтня.

Космічний корабель Arc: компанія Inversion анонсувала апарат, який зможе доставити вантаж у будь-яку точку світу за годину02.10.25, 15:54 • 5216 переглядiв

День пам’ять апостола від 70 Кодрата

Святий апостол від 70 Кодрат був єпископом Афінським і Магнезійським. Він проповідував Євангеліє в Афінах і на східному узбережжі Фессалії, навертаючи язичників до християнства.

Його проповіді викликала ненависть у ворогів християнства. Одного разу розлючений натовп намагався побити апостола камінням, але за Божим промислом він залишився неушкодженим. Тоді святого кинули до в’язниці, де він помер від голоду. Його тіло поховали в Магнезії.

У 126 році апостол Кодрат написав апологію на захист християнства. До нашого часу збереглися лише уривки, які наводить історик Євсевій у IV столітті. Свою працю апостол подав імператору Адріану. Вона справила таке враження, що правитель видав указ: не засуджувати християн без доказів їхньої провини.

Жінка вперше за 1400 років очолила Церкву Англії03.10.25, 12:23 • 2812 переглядiв

Альона Уткіна

