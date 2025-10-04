Всесвітній день захисту тварин та початок Всесвітнього тижня космосу: що ще відзначають 4 жовтня

Сьогодні, 4 жовтня, відзначають Всесвітній день захисту тварин та початок Всесвітнього тижня космосу – у цю дату СРСР вперше у світі здійснив запуск першого штучного супутника Землі, пише УНН.

Всесвітній день захисту тварин

4 жовтня у світі відзначають Всесвітній день тварин, покликаний нагадати про права та добробут "менших братів". Ідея цього дня належить німецькому письменнику Генріху Циммерману, який уперше організував захід у Берліні в 1925 році.

А у 1931-му на міжнародному конгресі у Флоренції вирішили щороку відзначати його саме 4 жовтня - у день пам’яті святого Франциска Ассизького, покровителя тварин. В Україні цю дату офіційно відзначають із 2000 року.

Попри численні міжнародні угоди та закони про охорону природи, щогодини на Землі зникають три види тварин, а щодня - понад 70 видів флори і фауни. Цей день покликаний нагадати людству про відповідальність за збереження біорізноманіття та захист тих, хто не може захистити себе сам.

День ветеринарної служби у системі МВС України

Щороку 4 жовтня в Україні відзначають День ветеринарної служби Міністерства внутрішніх справ. Це професійне свято людей, які дбають про здоров’я тварин і водночас захищають безпеку суспільства. Ветеринари МВС контролюють епідеміологічну ситуацію, запобігають поширенню небезпечних хвороб, здійснюють санітарні перевірки під час спецоперацій і працюють у карантинних зонах.

Дата святкування обрана невипадково: цього дня вшановують пам’ять святого Франциска Ассизького, якого вважають покровителем тварин. У багатьох країнах світу в цей день проводять благодійні акції, допомагають притулкам.

Всесвітній тиждень космосу

6 грудня 1999 року Генеральна Асамблея ООН проголосила період із 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу. Цей час покликаний нагадати про значення космічних досліджень і технологій для розвитку людства та поліпшення якості життя.

Дати символічні: 4 жовтня 1957 року відбувся запуск першого штучного супутника Землі "Супутник-1", а 10 жовтня 1967-го набув чинності Договір про принципи діяльності держав у космічному просторі.

Ідея створення такого міжнародного тижня виникла на 3-й Всесвітній конференції ООН з питань космосу. Тоді делегація Марокко запропонувала відзначати Всесвітній день космосу 20 липня - у день висадки американських астронавтів на Місяць.

Пропозиція отримала підтримку, але саме дата викликала дискусії, адже на думку СРСР справжнім початком космічної ери став запуск першого супутника на орбіту, який стався саме 4 жовтня. За підтримки Казахстану, Узбекистану, Китаю, Індії, Куби, ПАР та інших країн рішенням Генасамблеї було затверджено Всесвітній тиждень космосу з 4 по 10 жовтня.

День пам’ять апостола від 70 Кодрата

Святий апостол від 70 Кодрат був єпископом Афінським і Магнезійським. Він проповідував Євангеліє в Афінах і на східному узбережжі Фессалії, навертаючи язичників до християнства.

Його проповіді викликала ненависть у ворогів християнства. Одного разу розлючений натовп намагався побити апостола камінням, але за Божим промислом він залишився неушкодженим. Тоді святого кинули до в’язниці, де він помер від голоду. Його тіло поховали в Магнезії.

У 126 році апостол Кодрат написав апологію на захист християнства. До нашого часу збереглися лише уривки, які наводить історик Євсевій у IV столітті. Свою працю апостол подав імператору Адріану. Вона справила таке враження, що правитель видав указ: не засуджувати християн без доказів їхньої провини.

