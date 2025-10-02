Космічний корабель Arc: компанія Inversion анонсувала апарат, який зможе доставити вантаж у будь-яку точку світу за годину

Стартап Inversion презентував компактний космічний корабель, що зможе доставляти до 500 фунтів вантажу без злітний смуги. Винахід зокрема був продиктований потребами в оперативній доставці всього необхідного американським військовим, пише УНН із посиланням на Ars Technica.

Деталі

У середу ввечері під час пишної церемонії на своєму заводі в Лос-Анджелесі, відносно нова компанія з виробництва космічних апаратів Inversion анонсувала свій новий транспортний засіб Arc.

Компанія заявила, що будує космічний корабель, "щоб надати американським військовим можливість доставляти до 225 кг припасів практично в будь-яку точку світу, майже миттєво".

Номінальна місія для нас полягає в попередньому позиціюванні Arc на орбіті та забезпеченні їх перебування там до п’яти років, можливості їх виклику та автономної посадки туди, де і коли це потрібно, а також можливості доставки вантажу чи речей до потрібного місця менш ніж за годину – сказав Джастін Фіаскетті, співзасновник і головний виконавчий директор Inversion, в інтерв’ю Ars перед подією.

Засновники компанії

Компанію Inversion було засновано на початку 2021 року Фіаскетті та Остіном Бріггсом. Обидва були студентами Бостонського університету. Фіаскетті проходив стажування у SpaceX та Relativity Space, де працював над розробкою рушійних установок. Він покинув Бостонський університет, щоб стати співзасновником Inversion.

Про космос цікаво говорити як про напрямок, і люди тоді справді говорили про це саме так. Але справжня економічна цінність космосу полягає в доступі до земної кулі, і ми зрозуміли, що можемо зробити це за допомогою фізичних вантажів, а не лише даних. Тож ми заснували Inversion, щоб будувати спускаються на поверхню космосу апарати для цього - сказав Фіаскетті.

Перший експеримент

Три роки по тому компанія, маючи лише 25 співробітників, зібрала невеликий космічний корабель під назвою "Рей" як демонстрацію своєї технології. Він був запущений у рамках місії SpaceX Transporter-12 у січні цього року. Ray мав на меті полетіти в космосі, використовуючи власні підсистеми Inversion, а потім запустити свій двопаливний ракетний двигун для сходу з орбіти та посадки біля узбережжя Каліфорнії.

Випробувальний космічний апарат масою близько 90 кг продемонстрував здатність виходити на орбіту і досі залишається активним.

Рей не повернеться. Ми проводимо довгострокове тестування програмного забезпечення на орбіті - сказав Фіаскетті.

Хоча Ray не приземлився, Inversion тепер достатньо впевнена у своїх технологіях, щоб перейти до виробництва більшого транспортного засобу Arc.

Що постачатиме корабель

"Арк" приземлятиметься на парашутах і тому не потребуватиме злітно-посадкової смуги. Оскільки силова установка корабля використовує нетоксичні матеріали, солдат може підійти до нього одразу після приземлення без будь-якого захисного спорядження.

Це може бути широкий спектр специфічних корисних вантажів, що завгодно – від медикаментів до дронів і т.д. Але ключовим фактором є те, чи має це значення в момент, коли воно знадобиться. Знаєте, для військових та національної безпеки, якщо їм потрібен їхній вантаж до закінчення бою - наголосив Фіаскетті.

Компанія стверджує, що вже побудувала "повномасштабний виробничий блок з розробки основної конструкції" для першого корабля Arc.

