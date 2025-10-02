Космічний корабель Arc: компанія Inversion анонсувала апарат, який зможе доставити вантаж у будь-яку точку світу за годину
Київ • УНН
Компанія Inversion анонсувала космічний корабель Arc, здатний доставляти до 225 кг припасів для американських військових. Він може перебувати на орбіті до п'яти років та здійснювати автономну посадку.
Стартап Inversion презентував компактний космічний корабель, що зможе доставляти до 500 фунтів вантажу без злітний смуги. Винахід зокрема був продиктований потребами в оперативній доставці всього необхідного американським військовим, пише УНН із посиланням на Ars Technica.
Деталі
У середу ввечері під час пишної церемонії на своєму заводі в Лос-Анджелесі, відносно нова компанія з виробництва космічних апаратів Inversion анонсувала свій новий транспортний засіб Arc.
Компанія заявила, що будує космічний корабель, "щоб надати американським військовим можливість доставляти до 225 кг припасів практично в будь-яку точку світу, майже миттєво".
Номінальна місія для нас полягає в попередньому позиціюванні Arc на орбіті та забезпеченні їх перебування там до п’яти років, можливості їх виклику та автономної посадки туди, де і коли це потрібно, а також можливості доставки вантажу чи речей до потрібного місця менш ніж за годину
Засновники компанії
Компанію Inversion було засновано на початку 2021 року Фіаскетті та Остіном Бріггсом. Обидва були студентами Бостонського університету. Фіаскетті проходив стажування у SpaceX та Relativity Space, де працював над розробкою рушійних установок. Він покинув Бостонський університет, щоб стати співзасновником Inversion.
Про космос цікаво говорити як про напрямок, і люди тоді справді говорили про це саме так. Але справжня економічна цінність космосу полягає в доступі до земної кулі, і ми зрозуміли, що можемо зробити це за допомогою фізичних вантажів, а не лише даних. Тож ми заснували Inversion, щоб будувати спускаються на поверхню космосу апарати для цього
Перший експеримент
Три роки по тому компанія, маючи лише 25 співробітників, зібрала невеликий космічний корабель під назвою "Рей" як демонстрацію своєї технології. Він був запущений у рамках місії SpaceX Transporter-12 у січні цього року. Ray мав на меті полетіти в космосі, використовуючи власні підсистеми Inversion, а потім запустити свій двопаливний ракетний двигун для сходу з орбіти та посадки біля узбережжя Каліфорнії.
Випробувальний космічний апарат масою близько 90 кг продемонстрував здатність виходити на орбіту і досі залишається активним.
Рей не повернеться. Ми проводимо довгострокове тестування програмного забезпечення на орбіті
Хоча Ray не приземлився, Inversion тепер достатньо впевнена у своїх технологіях, щоб перейти до виробництва більшого транспортного засобу Arc.
Що постачатиме корабель
"Арк" приземлятиметься на парашутах і тому не потребуватиме злітно-посадкової смуги. Оскільки силова установка корабля використовує нетоксичні матеріали, солдат може підійти до нього одразу після приземлення без будь-якого захисного спорядження.
Це може бути широкий спектр специфічних корисних вантажів, що завгодно – від медикаментів до дронів і т.д. Але ключовим фактором є те, чи має це значення в момент, коли воно знадобиться. Знаєте, для військових та національної безпеки, якщо їм потрібен їхній вантаж до закінчення бою
Компанія стверджує, що вже побудувала "повномасштабний виробничий блок з розробки основної конструкції" для першого корабля Arc.
