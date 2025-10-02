Космический корабль Arc: компания Inversion анонсировала аппарат, который сможет доставить груз в любую точку мира за час

Стартап Inversion представил компактный космический корабль, который сможет доставлять до 500 фунтов груза без взлетной полосы. Изобретение, в частности, было продиктовано потребностями в оперативной доставке всего необходимого американским военным, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

В среду вечером во время пышной церемонии на своем заводе в Лос-Анджелесе, относительно новая компания по производству космических аппаратов Inversion анонсировала свое новое транспортное средство Arc.

Компания заявила, что строит космический корабль, "чтобы предоставить американским военным возможность доставлять до 225 кг припасов практически в любую точку мира, почти мгновенно".

Номинальная миссия для нас заключается в предварительном позиционировании Arc на орбите и обеспечении их пребывания там до пяти лет, возможности их вызова и автономной посадки туда, где и когда это необходимо, а также возможности доставки груза или вещей в нужное место менее чем за час – сказал Джастин Фиаскетти, соучредитель и главный исполнительный директор Inversion, в интервью Ars перед событием.

Основатели компании

Компания Inversion была основана в начале 2021 года Фиаскетти и Остином Бриггсом. Оба были студентами Бостонского университета. Фиаскетти проходил стажировку в SpaceX и Relativity Space, где работал над разработкой двигательных установок. Он покинул Бостонский университет, чтобы стать соучредителем Inversion.

О космосе интересно говорить как о направлении, и люди тогда действительно говорили об этом именно так. Но настоящая экономическая ценность космоса заключается в доступе к земному шару, и мы поняли, что можем сделать это с помощью физических грузов, а не только данных. Поэтому мы основали Inversion, чтобы строить спускающиеся на поверхность космоса аппараты для этого - сказал Фиаскетти.

Первый эксперимент

Три года спустя компания, имея всего 25 сотрудников, собрала небольшой космический корабль под названием "Рэй" как демонстрацию своей технологии. Он был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-12 в январе этого года. Ray должен был полететь в космосе, используя собственные подсистемы Inversion, а затем запустить свой двухтопливный ракетный двигатель для схода с орбиты и посадки у побережья Калифорнии.

Испытательный космический аппарат массой около 90 кг продемонстрировал способность выходить на орбиту и до сих пор остается активным.

Рэй не вернется. Мы проводим долгосрочное тестирование программного обеспечения на орбите - сказал Фиаскетти.

Хотя Ray не приземлился, Inversion теперь достаточно уверена в своих технологиях, чтобы перейти к производству большего транспортного средства Arc.

Что будет поставлять корабль

"Арк" будет приземляться на парашютах и поэтому не будет нуждаться во взлетно-посадочной полосе. Поскольку силовая установка корабля использует нетоксичные материалы, солдат может подойти к нему сразу после приземления без какого-либо защитного снаряжения.

Это может быть широкий спектр специфических полезных грузов, что угодно – от медикаментов до дронов и т.д. Но ключевым фактором является то, имеет ли это значение в момент, когда оно понадобится. Знаете, для военных и национальной безопасности, если им нужен их груз до окончания боя - подчеркнул Фиаскетти.

Компания утверждает, что уже построила "полномасштабный производственный блок по разработке основной конструкции" для первого корабля Arc.

