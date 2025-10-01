Лось потрапив у болото на Рівненщині: тварину врятували та доправили до Львова

На Рівненщині грибники витягли лося з болота, де він застряг. Тварину доставили до Львова для обстеження, пише УНН із посиланням на допис зоозахисника і голови правління "Еко Zахист" Ореста Залипського.

Соцмережами почало ширитися відео, на якому зафільмовано, як на Рівненщині грибники витягли з болота лося та рятували тварині життя.

Згодом до допомоги тварині долучилися Департамент екології та "Еко Zахист" і доправили лося до Львова на обстеження.

Нарешті ми їдемо до Львова! Лось під седацією вже у нашому авто. Його стан дуже важкий, тому летимо-тримайте кулачки

Орест подякував пану Дмитру, який не пройшов мимо та "не побоявся, і самостійно відкопував того немаленького звіра, який попав в біду", завдяки чому лось отримав можливість мати кваліфіковану допомогу.

Ми нарешті вже в Домівці. Лось відходить від седації. Попри очевидно важкий стан через те, що він так довго був в лісі в холоді, вологості і в лежачому стані, ми не хочемо миритися з цим!! Його стан критичний, але ми продовжуємо боротися!