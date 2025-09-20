Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тварин
Київ • УНН
Столичні правоохоронці перевірили умови утримання собаки Міши, якого раніше відмовилися впускати до метро. Інформація про незадовільний догляд не підтвердилася, собака доглянутий та проходить соціалізацію.
Столичні правоохоронці перевірили умови утримання собаки Міши, якого відмовилися впускати до метро під час повітряних тривог, після негативного допису у соцмережах. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Києва, передає УНН.
Поліцейські перевірили умови утримання собаки Міши після негативного допису у соцмережах. Так, під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлося про пригнічений стан собаки та незадовільний догляд в умовах центру для тварин
Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію та прибули за місцем його перебування для перевірки.
Поліцейські поспілкувались із працівниками установи, оглянули Мішу та місце його тимчасового перебування - собака доглянутий, проходить соціалізацію та перебуває під наглядом співробітників центру, песику надається вся необхідна медична допомога та забезпечується харчування. Після періоду адаптації Міші шукатимуть люблячу родину. На час, поки він перебуває у центрі, допомогти із вигулом та провести із ним час можуть усі бажаючі після попереднього узгодження із працівниками центру
Нагадаємо
Раніше з'явилась інформація, що песика Мішу більше не впускають на станцію метро "Теремки" у Києві під час обстрілів через скаргу чоловіка.
Згодом Київський метрополітен відреагував на інформацію про недопуск пса Міші на станцію "Теремки" під час повітряної тривоги, заявивши, що пес не безпритульний і має власницю. Після скарги Мішу одного разу не впустили, але вже тієї ж ночі він зайшов у метро.
Проте на цьому історія не завершилась. Як повідомляли ЗМІ, зоозахисники забрали з вулиці пса Мішу і планували прилаштувати до центру допомоги безпритульним тваринам.