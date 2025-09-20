$41.250.05
48.780.01
ukenru
13:11 • 12003 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19 • 14836 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 22336 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 42657 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 48629 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 48971 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 41523 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 50613 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 64309 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 34070 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тварин

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Столичні правоохоронці перевірили умови утримання собаки Міши, якого раніше відмовилися впускати до метро. Інформація про незадовільний догляд не підтвердилася, собака доглянутий та проходить соціалізацію.

Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тварин

Столичні правоохоронці перевірили умови утримання собаки Міши, якого відмовилися впускати до метро під час повітряних тривог, після негативного допису у соцмережах. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Києва, передає УНН.

Поліцейські перевірили умови утримання собаки Міши після негативного допису у соцмережах. Так, під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлося про пригнічений стан собаки та незадовільний догляд в умовах центру для тварин 

- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію та прибули за місцем його перебування для перевірки.

Поліцейські поспілкувались із працівниками установи, оглянули Мішу та місце його тимчасового перебування - собака доглянутий, проходить соціалізацію та перебуває під наглядом співробітників центру, песику надається вся необхідна медична допомога та забезпечується харчування. Після періоду адаптації Міші шукатимуть люблячу родину. На час, поки він перебуває у центрі, допомогти із вигулом та провести із ним час можуть усі бажаючі після попереднього узгодження із працівниками центру 

- додали в поліції.

Нагадаємо

Раніше з'явилась інформація, що песика Мішу більше не впускають на станцію метро "Теремки" у Києві під час обстрілів через скаргу чоловіка.

Згодом Київський метрополітен відреагував на інформацію про недопуск пса Міші на станцію "Теремки" під час повітряної тривоги, заявивши, що пес не безпритульний і має власницю. Після скарги Мішу одного разу не впустили, але вже тієї ж ночі він зайшов у метро.

Проте на цьому історія не завершилась. Як повідомляли ЗМІ, зоозахисники забрали з вулиці пса Мішу і планували прилаштувати до центру допомоги безпритульним тваринам.

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Національна поліція України
Київський метрополітен
благодійність
Київ