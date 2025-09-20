История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животных

Столичные правоохранители проверили условия содержания собаки Миши, которого отказались впускать в метро во время воздушных тревог, после негативного сообщения в соцсетях. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева, передает УНН.

Полицейские проверили условия содержания собаки Миши после негативного сообщения в соцсетях. Так, во время мониторинга интернета правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось об угнетенном состоянии собаки и неудовлетворительном уходе в условиях центра для животных - говорится в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали указанную информацию и прибыли по месту его нахождения для проверки.

Полицейские пообщались с работниками учреждения, осмотрели Мишу и место его временного пребывания - собака ухожена, проходит социализацию и находится под наблюдением сотрудников центра, песику оказывается вся необходимая медицинская помощь и обеспечивается питание. После периода адаптации Мише будут искать любящую семью. На время, пока он находится в центре, помочь с выгулом и провести с ним время могут все желающие после предварительного согласования с работниками центра - добавили в полиции.

Напомним

Ранее появилась информация, что песика Мишу больше не впускают на станцию метро "Теремки" в Киеве во время обстрелов из-за жалобы мужчины.

Впоследствии Киевский метрополитен отреагировал на информацию о недопуске пса Миши на станцию "Теремки" во время воздушной тревоги, заявив, что пес не бездомный и имеет хозяйку. После жалобы Мишу однажды не впустили, но уже той же ночью он зашел в метро.

Однако на этом история не завершилась. Как сообщали СМИ, зоозащитники забрали с улицы пса Мишу и планировали пристроить в центр помощи бездомным животным.