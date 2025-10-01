Лось попал в болото на Ровенщине: животное спасли и доставили во Львов

$41.140.18
17:49 • 11785 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
17:21 • 14934 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
15:19 • 24522 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 20206 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 36087 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 23568 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 21789 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54426 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41302 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32165 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Комитет ВР предлагает увеличить прожиточный минимум до 8196 грн в 2026 году1 октября, 10:32 • 15106 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 31382 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 26683 просмотра
В ВР зарегистрирован законопроект о переименовании "копейки" в "шаг"1 октября, 13:06 • 6352 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 23984 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 24528 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 24030 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 36092 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 26718 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 31419 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Дания
Польша
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 35916 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 45290 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 29053 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 32282 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 42145 просмотра
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер

Лось попал в болото на Ровенщине: животное спасли и доставили во Львов

Киев • УНН

 • 784 просмотра

На Ровенщине грибники спасли лося, застрявшего в болоте. Животное доставили во Львов для обследования, его состояние оценивается как очень тяжелое.

Лось попал в болото на Ровенщине: животное спасли и доставили во Львов

В Ровенской области грибники вытащили лося из болота, где он застрял. Животное доставили во Львов для обследования, пишет УНН со ссылкой на сообщение зоозащитника и председателя правления "Эко Zахист" Ореста Залипского.

По соцсетям начало распространяться видео, на котором запечатлено, как в Ровенской области грибники вытащили из болота лося и спасали животному жизнь.

Впоследствии к помощи животному присоединились Департамент экологии и "Эко Zахист" и доставили лося во Львов на обследование.

Наконец-то мы едем во Львов! Лось под седацией уже в нашем авто. Его состояние очень тяжелое, поэтому летим-держите кулачки 

- написал Залипский.

Орест поблагодарил господина Дмитрия, который не прошел мимо и "не побоялся, и самостоятельно откапывал того немаленького зверя, который попал в беду", благодаря чему лось получил возможность получить квалифицированную помощь.

Мы наконец-то уже в Домике. Лось отходит от седации. Несмотря на очевидно тяжелое состояние из-за того, что он так долго был в лесу в холоде, влажности и в лежачем состоянии, мы не хотим мириться с этим!! Его состояние критическое, но мы продолжаем бороться! 

- добавил зоозащитник позже.

История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животных20.09.25, 18:13 • 14598 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Ровненская область
благотворительность
Львов