Лось попал в болото на Ровенщине: животное спасли и доставили во Львов

В Ровенской области грибники вытащили лося из болота, где он застрял. Животное доставили во Львов для обследования, пишет УНН со ссылкой на сообщение зоозащитника и председателя правления "Эко Zахист" Ореста Залипского.

По соцсетям начало распространяться видео, на котором запечатлено, как в Ровенской области грибники вытащили из болота лося и спасали животному жизнь.

Впоследствии к помощи животному присоединились Департамент экологии и "Эко Zахист" и доставили лося во Львов на обследование.

Наконец-то мы едем во Львов! Лось под седацией уже в нашем авто. Его состояние очень тяжелое, поэтому летим-держите кулачки

Орест поблагодарил господина Дмитрия, который не прошел мимо и "не побоялся, и самостоятельно откапывал того немаленького зверя, который попал в беду", благодаря чему лось получил возможность получить квалифицированную помощь.

Мы наконец-то уже в Домике. Лось отходит от седации. Несмотря на очевидно тяжелое состояние из-за того, что он так долго был в лесу в холоде, влажности и в лежачем состоянии, мы не хотим мириться с этим!! Его состояние критическое, но мы продолжаем бороться!