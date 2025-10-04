Всемирный день защиты животных и начало Всемирной недели космоса: что еще отмечают 4 октября

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных и начало Всемирной недели космоса – в эту дату СССР впервые в мире осуществил запуск первого искусственного спутника Земли, пишет УНН.

Всемирный день защиты животных

4 октября в мире отмечают Всемирный день животных, призванный напомнить о правах и благополучии "меньших братьев". Идея этого дня принадлежит немецкому писателю Генриху Циммерману, который впервые организовал мероприятие в Берлине в 1925 году.

А в 1931-м на международном конгрессе во Флоренции решили ежегодно отмечать его именно 4 октября - в день памяти святого Франциска Ассизского, покровителя животных. В Украине эту дату официально отмечают с 2000 года.

Несмотря на многочисленные международные соглашения и законы об охране природы, ежечасно на Земле исчезают три вида животных, а ежедневно - более 70 видов флоры и фауны. Этот день призван напомнить человечеству об ответственности за сохранение биоразнообразия и защиту тех, кто не может защитить себя сам.

День ветеринарной службы в системе МВД Украины

Ежегодно 4 октября в Украине отмечают День ветеринарной службы Министерства внутренних дел. Это профессиональный праздник людей, которые заботятся о здоровье животных и одновременно защищают безопасность общества. Ветеринары МВД контролируют эпидемиологическую ситуацию, предотвращают распространение опасных болезней, осуществляют санитарные проверки во время спецопераций и работают в карантинных зонах.

Дата празднования выбрана неслучайно: в этот день чествуют память святого Франциска Ассизского, которого считают покровителем животных. Во многих странах мира в этот день проводят благотворительные акции, помогают приютам.

Всемирная неделя космоса

6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период с 4 по 10 октября Всемирной неделей космоса. Это время призвано напомнить о значении космических исследований и технологий для развития человечества и улучшения качества жизни.

Даты символичны: 4 октября 1957 года состоялся запуск первого искусственного спутника Земли "Спутник-1", а 10 октября 1967-го вступил в силу Договор о принципах деятельности государств в космическом пространстве.

Идея создания такой международной недели возникла на 3-й Всемирной конференции ООН по вопросам космоса. Тогда делегация Марокко предложила отмечать Всемирный день космоса 20 июля - в день высадки американских астронавтов на Луну.

Предложение получило поддержку, но именно дата вызвала дискуссии, ведь по мнению СССР настоящим началом космической эры стал запуск первого спутника на орбиту, который произошел именно 4 октября. При поддержке Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, Кубы, ЮАР и других стран решением Генассамблеи была утверждена Всемирная неделя космоса с 4 по 10 октября.

День памяти апостола от 70 Кодрата

Святой апостол от 70 Кодрат был епископом Афинским и Магнезийским. Он проповедовал Евангелие в Афинах и на восточном побережье Фессалии, обращая язычников в христианство.

Его проповеди вызвали ненависть у врагов христианства. Однажды разъяренная толпа пыталась побить апостола камнями, но по Божьему промыслу он остался невредимым. Тогда святого бросили в тюрьму, где он умер от голода. Его тело похоронили в Магнезии.

В 126 году апостол Кодрат написал апологию в защиту христианства. До нашего времени сохранились лишь отрывки, которые приводит историк Евсевий в IV веке. Свою работу апостол подал императору Адриану. Она произвела такое впечатление, что правитель издал указ: не осуждать христиан без доказательств их вины.

