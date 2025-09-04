В Італії триває масштабне розслідування щодо порносайта, який опублікував фейкові зображення прем'єр-міністра Мелоні

Сайт мав понад 700 000 підписників. Серед фото: різні відомі особи, бізнесмени та політики. Хоча веб-ресурс закрили минулого тижня, правоохоронці з'ясовують, - як були витягнуті фото з соціальних мереж та облікових записів, згодом відредаговані; скільки випадків шантажу було пов'язано з діяльністю мережі.

Деталі

Прокурори Італії в середу розпочали розслідування щодо порнографічного веб-сайту, на якому нібито були зображення представників уряду, зокрема прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, а також жінок-депутаток, бізнесвумен, журналісток. Сайт мав понад 700 000 підписників. Мав різний контент, який був розміщений без згоди, походив з профілів та сторінок соцмереж. Можливо ця база була "грунтом" для стоврення фейкових зображень знаменитостей.

У ЗМІ також вказують, що публікації на зазначеному веб-ресурсі часто викликали сексистські та відверті коментарі від користувачів-чоловіків.

Глава італійського уряду Джорджія Мелоні нещодавно дізналась про те, що підроблені зображення її та інших жінок з'явилися на платформі контенту для дорослих.

Італійська лідерка сказала, що вона дуже обурена і закликала покарати винних за всією суворістю закону.

На пороносайті, як виявилося, були також зображення, які нагадували сенатора Мару Карфанья, лідера правоцентристської партії "Ми помірковані". Політик заявила, що це жахливий випадок. Також представниця італійської правоцентристської партії запропонувала закон, який посилюватиме авторські права на фотографії, і вимагатиме виявлення та реєстрації справжніх осіб користувачів подібних платформ.

Прокуратура Італії проводить також розслідування в рамках масштабніших заходів проти сайтів "порнопомсти".

Розслідування торкнеться групи у Facebook під назвою Mia Moglie. Там користувачі ділилися інтимними фотографіями своїх партнерів.

Минулого тижня Meta видалила групу за "порушення наших правил щодо сексуальної експлуатації дорослих".

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Італії під підозрою 45-річний житель Флоренції, якого звинувачують у розміщенні підроблених порно-фото відомих осіб, зокрема політиків. Поліція розпочала розслідування після скарг від Джорджії Мелоні, її сестри та лідерки опозиції.