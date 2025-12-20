$42.340.00
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 5034 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 7694 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 6106 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 11590 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 20949 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 24593 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24508 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 23849 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19512 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 81188 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 56899 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 64910 перегляди
На Одещині частково відновили сполучення після атак рф: який транспорт може рухатися через Дністер

Київ • УНН

 • 52 перегляди

В Одеській області частково відновили транспортне сполучення після атак рф, дозволяючи рух легкових авто, мікроавтобусів та невеликих вантажівок через Дністер. Також відновлено роботу банків, пошти, постачання продуктів та пального, а екстрені служби працюють у посиленому режимі.

На Одещині частково відновили сполучення після атак рф: який транспорт може рухатися через Дністер

Транспортне сполучення після атак рф на транспортну інфраструктуру в Одеській області вже частково відновили, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через річку Дністер, і в найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами, повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита у суботу у Telegram, пише УНН.

Про сполучення

Транспортне сполучення вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через річку Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами

- написав Микита.

Про готівку та роботу банків і пошти

"Відновлено сталу роботу фінансових установ. Банки працюють у штатному режимі, всі банкомати забезпечені готівкою. Поштові відділення відновили роботу згідно з графіком, пенсія, інші виплати й кореспонденція доставляються в штатному режимі", - зазначив заступник голови ОП.

Про продукти і пальне

"Продуктові магазини відновили постачання продукції та товарів. Усе необхідне для людей є на полицях торговельних мереж. Сформовано логістику постачання пального на АЗС. Усі види палива в наявності в мережі заправних станцій", - зазначив Микита.

Про роботу екстрених служб

"Екстрені служби, поліція та інші працюють у посиленому режимі, забезпечують правопорядок на місцях", - вказав заступник голови ОП.

Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині

Юлія Шрамко

