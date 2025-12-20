На Одещині частково відновили сполучення після атак рф: який транспорт може рухатися через Дністер
Київ • УНН
В Одеській області частково відновили транспортне сполучення після атак рф, дозволяючи рух легкових авто, мікроавтобусів та невеликих вантажівок через Дністер. Також відновлено роботу банків, пошти, постачання продуктів та пального, а екстрені служби працюють у посиленому режимі.
Транспортне сполучення після атак рф на транспортну інфраструктуру в Одеській області вже частково відновили, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через річку Дністер, і в найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами, повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита у суботу у Telegram, пише УНН.
Про сполучення
Транспортне сполучення вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через річку Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами
Про готівку та роботу банків і пошти
"Відновлено сталу роботу фінансових установ. Банки працюють у штатному режимі, всі банкомати забезпечені готівкою. Поштові відділення відновили роботу згідно з графіком, пенсія, інші виплати й кореспонденція доставляються в штатному режимі", - зазначив заступник голови ОП.
Про продукти і пальне
"Продуктові магазини відновили постачання продукції та товарів. Усе необхідне для людей є на полицях торговельних мереж. Сформовано логістику постачання пального на АЗС. Усі види палива в наявності в мережі заправних станцій", - зазначив Микита.
Про роботу екстрених служб
"Екстрені служби, поліція та інші працюють у посиленому режимі, забезпечують правопорядок на місцях", - вказав заступник голови ОП.
