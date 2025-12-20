В Одесской области частично восстановили сообщение после атак рф: какой транспорт может двигаться через Днестр
Киев • УНН
В Одесской области частично восстановили транспортное сообщение после атак рф, разрешая движение легковых автомобилей, микроавтобусов и небольших грузовиков через Днестр. Также возобновлена работа банков, почты, поставки продуктов и горючего, а экстренные службы работают в усиленном режиме.
Транспортное сообщение после атак рф на транспортную инфраструктуру в Одесской области уже частично возобновили, люди могут передвигаться легковыми автомобилями, микроавтобусами и небольшими грузовиками через реку Днестр, и в ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения по привычным маршрутам, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита в субботу в Telegram, пишет УНН.
О сообщении
О наличных деньгах и работе банков и почты
"Восстановлена стабильная работа финансовых учреждений. Банки работают в штатном режиме, все банкоматы обеспечены наличными. Почтовые отделения возобновили работу согласно графику, пенсия, другие выплаты и корреспонденция доставляются в штатном режиме", - отметил заместитель главы ОП.
О продуктах и топливе
"Продуктовые магазины возобновили поставки продукции и товаров. Все необходимое для людей есть на полках торговых сетей. Сформирована логистика поставок топлива на АЗС. Все виды топлива в наличии в сети заправочных станций", - отметил Микита.
О работе экстренных служб
"Экстренные службы, полиция и другие работают в усиленном режиме, обеспечивают правопорядок на местах", - указал заместитель главы ОП.
