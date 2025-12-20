В Одесской области частично восстановили сообщение после атак рф: какой транспорт может двигаться через Днестр

$42.340.00
17:28 • 3938 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 8224 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 10634 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 8336 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 12514 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 21744 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 25433 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24666 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 23999 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19605 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 82062 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 57619 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 65654 просмотра
В Одесской области частично восстановили сообщение после атак рф: какой транспорт может двигаться через Днестр

Киев • УНН

 • 570 просмотра

В Одесской области частично восстановили транспортное сообщение после атак рф, разрешая движение легковых автомобилей, микроавтобусов и небольших грузовиков через Днестр. Также возобновлена работа банков, почты, поставки продуктов и горючего, а экстренные службы работают в усиленном режиме.

В Одесской области частично восстановили сообщение после атак рф: какой транспорт может двигаться через Днестр

Транспортное сообщение после атак рф на транспортную инфраструктуру в Одесской области уже частично возобновили, люди могут передвигаться легковыми автомобилями, микроавтобусами и небольшими грузовиками через реку Днестр, и в ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения по привычным маршрутам, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита в субботу в Telegram, пишет УНН.

О сообщении

Транспортное сообщение уже частично восстановлено, люди могут передвигаться легковыми автомобилями, микроавтобусами и небольшими грузовиками через реку Днестр. В ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения по привычным маршрутам

- написал Микита.

О наличных деньгах и работе банков и почты

"Восстановлена стабильная работа финансовых учреждений. Банки работают в штатном режиме, все банкоматы обеспечены наличными. Почтовые отделения возобновили работу согласно графику, пенсия, другие выплаты и корреспонденция доставляются в штатном режиме", - отметил заместитель главы ОП.

О продуктах и топливе

"Продуктовые магазины возобновили поставки продукции и товаров. Все необходимое для людей есть на полках торговых сетей. Сформирована логистика поставок топлива на АЗС. Все виды топлива в наличии в сети заправочных станций", - отметил Микита.

О работе экстренных служб

"Экстренные службы, полиция и другие работают в усиленном режиме, обеспечивают правопорядок на местах", - указал заместитель главы ОП.

Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области20.12.25, 18:36 • 8338 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоУНН-Одесса
