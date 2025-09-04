$41.370.01
В Италии продолжается масштабное расследование в отношении порносайта, который опубликовал фейковые изображения премьер-министра Мелони

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Итальянские прокуроры расследуют порнографический веб-сайт, который публиковал фейковые изображения премьер-министра Джорджии Мелони и других женщин. Сайт, имевший 700 000 подписчиков, закрыли, но правоохранители выясняют происхождение фото и случаи шантажа.

В Италии продолжается масштабное расследование в отношении порносайта, который опубликовал фейковые изображения премьер-министра Мелони

Сайт имел более 700 000 подписчиков. Среди фото: различные известные личности, бизнесмены и политики. Хотя веб-ресурс закрыли на прошлой неделе, правоохранители выясняют, - как были извлечены фото из социальных сетей и учетных записей, впоследствии отредактированы; сколько случаев шантажа было связано с деятельностью сети.

Об этом передает УНН со ссылкой на Politico и Dnevnik.

Детали

Прокуроры Италии в среду начали расследование в отношении порнографического веб-сайта, на котором якобы были изображения представителей правительства, в частности премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а также женщин-депутатов, бизнесвумен, журналисток. Сайт имел более 700 000 подписчиков. Имел различный контент, который был размещен без согласия, происходил из профилей и страниц соцсетей. Возможно, эта база была "почвой" для создания фейковых изображений знаменитостей.

В СМИ также указывают, что публикации на указанном веб-ресурсе часто вызывали сексистские и откровенные комментарии от пользователей-мужчин.

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони недавно узнала о том, что поддельные изображения ее и других женщин появились на платформе контента для взрослых.

Итальянская лидер сказала, что она очень возмущена и призвала наказать виновных по всей строгости закона.

На порносайте, как оказалось, были также изображения, напоминающие сенатора Мару Карфанья, лидера правоцентристской партии "Мы умеренные". Политик заявила, что это ужасный случай. Также представительница итальянской правоцентристской партии предложила закон, который будет ужесточать авторские права на фотографии, и будет требовать выявления и регистрации настоящих лиц пользователей подобных платформ.

Прокуратура Италии проводит также расследование в рамках более масштабных мер против сайтов "порномести".

Расследование коснется группы в Facebook под названием Mia Moglie. Там пользователи делились интимными фотографиями своих партнеров.

На прошлой неделе Meta удалила группу за "нарушение наших правил относительно сексуальной эксплуатации взрослых".

Напомним

УНН сообщал, что в Италии под подозрением 45-летний житель Флоренции, которого обвиняют в размещении поддельных порно-фото известных лиц, в частности политиков. Полиция начала расследование после жалоб от Джорджии Мелони, ее сестры и лидера оппозиции.

