Повінь у центрі Італії: місячна норма опадів за день, збитки сягають 100 млн євро
Київ • УНН
В регіоні Тоскана, в Італії, випала місячна норма опадів за день, евакуйовано 250 людей. Збитки оцінюються в 100 мільйонів євро, Флоренція уникла затоплення.
У Тоскані за один день випало стільки опадів, скільки зазвичай випадає за місяць. Флоренція уникла ризику виходу річки Арно з берегів. Однак у деяких частинах регіону, сильні дощі призвели до серйозних руйнувань.
Передає УНН із посиланням на Spiegel, La Repubblica та Infobae.
Близько 250 осіб у дев'яти муніципалітетах було евакуйовано зі своїх будинків у п'ятницю, 14 березня, після того, як зливові дощі затопили вулиці і призвели до виходу з берегів річок у Тоскані. Метеорологічна служба Тоскани повідомила, що за шість годин випала кількість опадів, еквівалентна місячній нормі.
Збитки тільки в регіоні Тоскана, який популярний серед туристів і містить у собі столицю Флоренцію, оцінюють щонайменше у 100 мільйонів євро.
Місто Флоренція уникло ризику виходу річки Арно з берегів у суботу 15 березня.
Сильно постраждали також північний регіон Емілія-Романья зі столицею Болоньєю та адріатичною метрополією Равенна.
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Сильні повені також спостерігалися в районі річки Сієве, притоки Арно.
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