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Повінь у центрі Італії: місячна норма опадів за день, збитки сягають 100 млн євро

Київ • УНН

 • 49110 перегляди

В регіоні Тоскана, в Італії, випала місячна норма опадів за день, евакуйовано 250 людей. Збитки оцінюються в 100 мільйонів євро, Флоренція уникла затоплення.

Повінь у центрі Італії: місячна норма опадів за день, збитки сягають 100 млн євро

У Тоскані за один день випало стільки опадів, скільки зазвичай випадає за місяць. Флоренція уникла ризику виходу річки Арно з берегів. Однак у деяких частинах регіону, сильні дощі призвели до серйозних руйнувань. 

Передає УНН із посиланням на Spiegel, La Repubblica та Infobae.

Близько 250 осіб у дев'яти муніципалітетах було евакуйовано зі своїх будинків у п'ятницю, 14 березня, після того, як зливові дощі затопили вулиці і призвели до виходу з берегів річок у Тоскані. Метеорологічна служба Тоскани повідомила, що за шість годин випала кількість опадів, еквівалентна місячній нормі.

Збитки тільки в регіоні Тоскана, який популярний серед туристів і містить у собі столицю Флоренцію, оцінюють щонайменше у 100 мільйонів євро.

Місто Флоренція уникло ризику виходу річки Арно з берегів у суботу 15 березня.

Сильно постраждали також північний регіон Емілія-Романья зі столицею Болоньєю та адріатичною метрополією Равенна.

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Сильні повені також спостерігалися в районі річки Сієве, притоки Арно.

Річка вийшла з берегів, і бруд просочився всюди. "Такого дощу ми не бачили вже 40 років; здавалося, що йде стіна води

- цитує газета “La Repubblica” слова жителів Сан-П'єро-а-С'єве, на північ від Флоренції.

Доповнення

Відповідно до прогнозів, шторм Лоренс принесе сильні дощі на південний захід Піренейського півострова на початку наступного тижня. Оголошено тривогу в п'яти автономних спільнотах.

За даними Державного метеорологічного агентства (Aemet), у Кастилії і Леоні, Кастилії-Ла-Манчі, Мадридському співтоваристві, Естремадурі та Андалусії (також у зоні жовтого штормового попередження) цього понеділка триватимуть дощі.

До західного півострова наблизиться циклон Низького Лаврентія із супутніми фронтами, які залишать після себе дуже хмарне або похмуре небо на Піренейському півострові та Балеарських островах, а також опади, що зачеплять більшу частину південно-західної половини півострова.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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