Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро
Киев • УНН
В регионе Тоскана, в Италии, выпала месячная норма осадков за день, эвакуированы 250 человек. Убытки оцениваются в 100 миллионов евро, Флоренция избежала затопления.
В Тоскане за один день выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за месяц. Флоренция избежала риска выхода реки Арно из берегов. Однако в некоторых частях региона, сильные дожди привели к серьезным разрушениям.
Передает УНН со ссылкой на Spiegel, La Repubblica и Infobae.
Около 250 человек в девяти муниципалитетах были эвакуированы из своих домов в пятницу, 14 марта, после того, как проливные дожди затопили улицы и привели к выходу из берегов рек в Тоскане. Метеорологическая служба Тосканы сообщила, что за шесть часов выпало количество осадков, эквивалентное месячной норме.
Ущерб только в регионе Тоскана, который популярен среди туристов и включает в себя столицу Флоренцию, оценивают не менее чем в 100 миллионов евро.
Город Флоренция избежал риска выхода реки Арно из берегов в субботу 15 марта.
Сильно пострадали также северный регион Эмилия-Романья со столицей Болоньей и адриатической метрополией Равенна.
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Сильные наводнения также наблюдались в районе реки Сиеве, притока Арно.
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Дополнение
В соответствии с прогнозами, шторм Лоренс принесет сильные дожди на юго-запад Пиренейского полуострова в начале следующей недели. Объявлена тревога в пяти автономных сообществах.
По данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), в Кастилии и Леоне, Кастилии-Ла-Манче, Мадридском сообществе, Эстремадуре и Андалусии (также в зоне желтого штормового предупреждения) в этот понедельник продолжатся дожди.
К западному полуострову приблизится циклон Низкого Лаврентия с сопутствующими фронтами, которые оставят после себя очень облачное или пасмурное небо на Пиренейском полуострове и Балеарских островах, а также осадки, которые затронут большую часть юго-западной половины полуострова.
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