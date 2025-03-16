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Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Киев • УНН

 • 49105 просмотра

В регионе Тоскана, в Италии, выпала месячная норма осадков за день, эвакуированы 250 человек. Убытки оцениваются в 100 миллионов евро, Флоренция избежала затопления.

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

В Тоскане за один день выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за месяц. Флоренция избежала риска выхода реки Арно из берегов. Однако в некоторых частях региона, сильные дожди привели к серьезным разрушениям. 

Передает УНН со ссылкой на Spiegel, La Repubblica и Infobae.

Около 250 человек в девяти муниципалитетах были эвакуированы из своих домов в пятницу, 14 марта, после того, как проливные дожди затопили улицы и привели к выходу из берегов рек в Тоскане. Метеорологическая служба Тосканы сообщила, что за шесть часов выпало количество осадков, эквивалентное месячной норме.

Ущерб только в регионе Тоскана, который популярен среди туристов и включает в себя столицу Флоренцию, оценивают не менее чем в 100 миллионов евро.

Город Флоренция избежал риска выхода реки Арно из берегов в субботу 15 марта.

Сильно пострадали также северный регион Эмилия-Романья со столицей Болоньей и адриатической метрополией Равенна.

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Сильные наводнения также наблюдались в районе реки Сиеве, притока Арно.

Река вышла из берегов, и грязь просочилась повсюду. "Такого дождя мы не видели уже 40 лет; казалось, что идет стена воды

- цитирует газета “La Repubblica” слова жителей Сан-Пьеро-а-С'еве, к северу от Флоренции.

Дополнение

В соответствии с прогнозами, шторм Лоренс принесет сильные дожди на юго-запад Пиренейского полуострова в начале следующей недели. Объявлена тревога в пяти автономных сообществах.

По данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), в Кастилии и Леоне, Кастилии-Ла-Манче, Мадридском сообществе, Эстремадуре и Андалусии (также в зоне желтого штормового предупреждения) в этот понедельник продолжатся дожди.

К западному полуострову приблизится циклон Низкого Лаврентия с сопутствующими фронтами, которые оставят после себя очень облачное или пасмурное небо на Пиренейском полуострове и Балеарских островах, а также осадки, которые затронут большую часть юго-западной половины полуострова.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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