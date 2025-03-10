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Не менее 16 погибших: в Аргентине объявлен трехдневный национальный траур по жертвам наводнения

Киев • УНН

 • 14594 просмотра

В аргентинском городе Баия-Бланка из-за сильных штормов и проливных дождей погибли как минимум 16 человек. Власти эвакуировали более 1500 жителей и объявили трехдневный национальный траур.

Не менее 16 погибших: в Аргентине объявлен трехдневный национальный траур по жертвам наводнения

Сильные штормы с проливными дождями и наводнениями обрушились на аргентинское прибрежное город Баия-Бланка, унеся как минимум 16 жизней.

Передает УНН с ссылкой на La Nación и France Vingt-Quatre.

Количество погибших в затопленном аргентинском городе Баия-Бланка возросло до 16 человек. Президент Хавьер Милей объявил трехдневный национальный траур по жертвам катастрофы. Поиски других пропавших без вести продолжаются.

Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни 21 человека23.01.25, 17:10 • 23261 просмотр

Сильные штормы с проливными дождями и наводнениями обрушились на аргентинское прибрежное город Баия-Бланка - чрезвычайное количество осадков затопило улицы и здания в портовом городе.

Это заставило сотни людей покинуть свои дома.

Из пострадавшего района эвакуировали более 1500 человек.

- сообщила аргентинская власть в воскресенье.

 По словам министра национальной безопасности Патрисии Буллрич, Баия-Бланка была "разрушена".

Около 30 сантиметров дождя вызвали переполнение двух каналов, тогда как исторический средний месячный уровень составляет около 13 сантиметров.

Наводнения и снегопады в США: 10 миллионам людей объявлено предупреждение, девять погибших17.02.25, 14:00 • 23938 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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