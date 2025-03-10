Не менее 16 погибших: в Аргентине объявлен трехдневный национальный траур по жертвам наводнения
Киев • УНН
В аргентинском городе Баия-Бланка из-за сильных штормов и проливных дождей погибли как минимум 16 человек. Власти эвакуировали более 1500 жителей и объявили трехдневный национальный траур.
Сильные штормы с проливными дождями и наводнениями обрушились на аргентинское прибрежное город Баия-Бланка, унеся как минимум 16 жизней.
Передает УНН с ссылкой на La Nación и France Vingt-Quatre.
Количество погибших в затопленном аргентинском городе Баия-Бланка возросло до 16 человек. Президент Хавьер Милей объявил трехдневный национальный траур по жертвам катастрофы. Поиски других пропавших без вести продолжаются.
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Сильные штормы с проливными дождями и наводнениями обрушились на аргентинское прибрежное город Баия-Бланка - чрезвычайное количество осадков затопило улицы и здания в портовом городе.
Это заставило сотни людей покинуть свои дома.
Из пострадавшего района эвакуировали более 1500 человек.
По словам министра национальной безопасности Патрисии Буллрич, Баия-Бланка была "разрушена".
Около 30 сантиметров дождя вызвали переполнение двух каналов, тогда как исторический средний месячный уровень составляет около 13 сантиметров.
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