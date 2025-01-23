Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни 21 человека

ukenru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
14:59 • 19884 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
14:15 • 56005 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
14:09 • 42089 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
14:03 • 42310 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
13:47 • 70182 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
13:09 • 50200 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
12:05 • 69910 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101365 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
23 января, 09:28 • 101686 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
23 января, 06:26 • 113125 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

23 января, 06:31 • 101514 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

23 января, 08:12 • 117289 просмотра
Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

10:07 • 82164 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 101534 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 57657 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

14:15 • 56039 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

13:47 • 70224 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 166757 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 166064 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 169034 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 1900 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

15:44 • 2002 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

15:02 • 11618 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 24700 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 57657 просмотра
Актуальное
Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни 21 человека

Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни 21 человека

Киев  •  УНН

 • 5167 просмотра

Read in English

В результате наводнений и оползней в провинции Центральная Ява погиб 21 человек, 13 ранены и 300 эвакуированы. Стихия разрушила 25 домов, плотину и три моста, спасатели ищут пятерых пропавших.

В результате смертоносного наводнения и оползней в Индонезии погиб 21 человек, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Вода из разлившихся рек обрушилась на девять деревень в провинции Центральная Ява в Индонезии, а оползни - на горные деревни после ливней.

Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари сообщил, что наводнение вызвало оползень в понедельник, который "похоронил" два дома и кафе в курортной зоне Петунгкрийоно.

Стихия разрушила 25 домов, плотину и три главных моста, соединяющих села в городе Пекалонган. По меньшей мере 21 человек погиб, 13 получили ранения и почти 300 были вынуждены бежать во временные правительственные убежища.

Десятки спасателей обнаружили три тела, в том числе одного пятимесячного ребенка, во время поисков в районе Петунгкрийоно, где тонны грязи и камней засыпали два дома и кафе.

Еще одно тело было извлечено из-под поврежденного моста у реки в селе Касимпар. Спасатели все еще ищут пятерых пропавших без вести.

Дополнение

Сильные сезонные дожди с октября по март часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 000 островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
indoneziyaИндонезия

Обратиться по вопросам размещения рекламы