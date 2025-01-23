Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни 21 человека
Киев • УНН
В результате наводнений и оползней в провинции Центральная Ява погиб 21 человек, 13 ранены и 300 эвакуированы. Стихия разрушила 25 домов, плотину и три моста, спасатели ищут пятерых пропавших.
В результате смертоносного наводнения и оползней в Индонезии погиб 21 человек, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
Вода из разлившихся рек обрушилась на девять деревень в провинции Центральная Ява в Индонезии, а оползни - на горные деревни после ливней.
Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари сообщил, что наводнение вызвало оползень в понедельник, который "похоронил" два дома и кафе в курортной зоне Петунгкрийоно.
Стихия разрушила 25 домов, плотину и три главных моста, соединяющих села в городе Пекалонган. По меньшей мере 21 человек погиб, 13 получили ранения и почти 300 были вынуждены бежать во временные правительственные убежища.
Десятки спасателей обнаружили три тела, в том числе одного пятимесячного ребенка, во время поисков в районе Петунгкрийоно, где тонны грязи и камней засыпали два дома и кафе.
Еще одно тело было извлечено из-под поврежденного моста у реки в селе Касимпар. Спасатели все еще ищут пятерых пропавших без вести.
Дополнение
Сильные сезонные дожди с октября по март часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 000 островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.