Повені та зсуви в Індонезії забрали життя 21 людини
Київ • УНН
Внаслідок повеней та зсувів у провінції Центральна Ява загинула 21 людина, 13 поранені та 300 евакуйовані. Стихія зруйнувала 25 будинків, греблю та три мости, рятувальники шукають п'ятьох зниклих.
Внаслідок смертоносної повені та зсувів в Індонезії загинула 21 людина, повідомляє Al Jazeera, пише УНН.
Деталі
Вода з річок, що розлилися, обрушилася на дев'ять сіл у провінції Центральна Ява в Індонезії, а зсуви - на гірські села після злив.
Представник Національного агентства боротьби зі стихійними лихами Абдул Мухарі повідомив, що повінь викликала зсув у понеділок, який "поховав" два будинки і кафе в курортній зоні Петунгкрійоно.
Стихія зруйнувала 25 будинків, греблю та три головні мости, що з'єднують с у місті Пекалонган. Щонайменше 21 людина загинула, 13 отримали поранення та майже 300 були змушені втекти до тимчасових урядових прихистків.
Десятки рятувальників виявили три тіла, у тому числі одну п'ятимісячну дитину, під час пошуків у районі Петунгкрійоно, де тонни бруду та каміння засипали два будинки та кафе.
Ще одне тіло було витягнуте з-під пошкодженого мосту біля річки у селі Касімпар. Рятувальники все ще шукають п'ятьох зниклих безвісти.
Доповнення
Сильні сезонні дощі з жовтня до березня часто викликають повені та зсуви в Індонезії, архіпелазі з 17 000 островів, де мільйони людей живуть у гірських районах або поблизу родючих заплав.