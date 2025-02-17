Наводнения и снегопады в США: 10 миллионам людей объявлено предупреждение, девять погибших

По меньшей мере 10 миллионам людей в США объявили предупреждение о наводнениях после сильных ливней и снегопадов, которые обрушились на юго-восток страны. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Семь из девяти пострадавших стали жертвами наводнений в штате Кентукки, где в результате сильных дождей выпало до шести дюймов осадков. В Теннесси выпало до шести дюймов осадков во время штормов на выходных, тогда как Северные равнины накрыл сильный холод. Предупреждения о торнадо были также для некоторых частей Флориды и Джорджии, где погиб еще один человек.

Ранее Национальная метеорологическая служба предупреждала о штормах, движущихся по восточной части США, прогнозируя сильные снегопады над северным Нью-Йорком и северной частью Новой Англии до утра понедельника.

Сильные ливни продолжат затапливать районы от средней долины Миссисипи до центральных Аппалачей в воскресенье. Сильные грозы могут принести разрушительные ветры и торнадо в некоторые районы юго-востока США в эти выходные - написала NWS на X

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил в воскресенье, что президент Трамп одобрил его запрос на финансирование ликвидации последствий стихийных бедствий. В посте на X он отметил «историческое влияние» погоды, которое включало оползни и снег. Позже в воскресенье Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Кентукки и предоставил помощь от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, которое он ранее заявлял о намерении закрыть.

FEMA уполномочена выявлять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные защитные меры, ограниченные прямой федеральной помощью, будут предоставлены на 75% за счет федерального финансирования - говорится в заявлении Белого дома.

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