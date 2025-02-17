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Повені та снігопади в США: 10 мільйонам людей оголошено попередження, дев’ять загиблих

Повені та снігопади в США: 10 мільйонам людей оголошено попередження, дев’ять загиблих

Київ • УНН

 • 23917 перегляди

У США оголошено попередження про повені для 10 мільйонів людей через сильні зливи та снігопади на південному сході. Щонайменше 9 людей загинули, найбільше постраждав штат Кентуккі.

Щонайменше 10 мільйонам людей у США оголосили попередження про повені після сильних злив та снігопадів, які обрушилися на південний схід країни. Внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше дев’ять людей.

Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі 

Сім із девʼяти постраждалих стали жертвами повеней у штаті Кентуккі, де внаслідок сильних дощів випало до шести дюймів опадів. У Теннессі випало до шести дюймів опадів під час штормів на вихідних, тоді як Північні рівнини накрив сильний холод. Попередження про торнадо були також для деяких частин Флориди і Джорджії, де загинула ще одна людина.

Раніше Національна метеорологічна служба попереджала про шторми, що рухаються східною частиною США, прогнозуючи сильні снігопади над північним Нью-Йорком і північною частиною Нової Англії до ранку понеділка.

Сильні зливи продовжать затоплювати райони від середньої долини Міссісіпі до центральних Аппалачів у неділю. Сильні грози можуть принести руйнівні вітри і торнадо в деякі райони південного сходу США цими вихідними

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив у неділю, що президент Трамп схвалив його запит на фінансування ліквідації наслідків стихійних лих. У пості на X він наголосив на "історичному впливі" погоди, який включав зсуви та сніг. Пізніше в неділю Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Кентуккі і надав допомогу від Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, яке він раніше заявляв про намір закрити.

FEMA уповноважена виявляти, мобілізовувати та надавати на свій розсуд обладнання та ресурси, необхідні для пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації. Надзвичайні захисні заходи, обмежені прямою федеральною допомогою, будуть надані на 75% коштом федерального фінансування

- йдеться в заяві Білого дому.

На Алясці знайшли зниклий пасажирський літак, усі 10 людей на борту загинули08.02.25, 03:50 • 40241 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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