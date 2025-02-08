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На Алясці знайшли зниклий пасажирський літак, усі 10 людей на борту загинули

На Алясці знайшли зниклий пасажирський літак, усі 10 людей на борту загинули

Київ • УНН

 • 40241 перегляди

На заході Аляски знайшли уламки малого пасажирського літака Bering Air, що зник під час польоту до міста Ном. Усі 10 осіб на борту загинули, літак було виявлено на морському льоду за 19 км від берега.

Малий пасажирський літак, який зазнав аварії на заході Аляски у США під час польоту до міста Ном, знайшли у п’ятницю, 7 лютого, на морському льоду. Усі 10 людей на борту загинули. Про це пише міжнародне інформаційне агенство Associated Press (АР), з посиланням на повідомлення від влади, передає УНН.

Деталі

За інформацією АР, речник Берегової охорони США Майк Салерно заявив, що рятувальники шукали літак у його останньому відомому місці за допомогою вертольота, коли помітили уламки. Вони спустили двох рятувальників, щоб обстежити місце катастрофи

Одномоторний турбогвинтовий літак Bering Air виконував рейс із Уналакліта в четвер удень із дев’ятьма пасажирами та пілотом, повідомив Департамент громадської безпеки Аляски.

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Літак Cessna Caravan вилетів з Уналакліта о 14:37, а через менш ніж годину з ним було втрачено зв’язок, заявив директор з операцій Bering Air Девід Олсон. За даними Національної метеорологічної служби, у момент зникнення борт летів в умовах легкого снігопаду та туману при температурі -8,3°C.

Берегова охорона повідомила, що літак зник приблизно за 48 км на південний схід від Нома. Уламки були знайдені приблизно за 19 км від берега.

Радарні дані, надані Цивільним повітряним патрулем США, показали, що приблизно о 15:18 літак зазнав різкого падіння висоти та швидкості, заявив лейтенант-командир Берегової охорони Бенджамін МакІнтайр-Кобл.

Що саме стало причиною цього, я не можу сказати

- зазначив Бенджамін МакІнтайр-Кобл.

Він також додав, що не знає про жодні сигнали лиха з борту літака.

За словами лейтенанта поліції Аляски Бена Ендреса, всі 10 людей на борту літака були дорослими, а рейс був звичайним рейсом на роботу.

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Зазначається, що у пошукових роботах допомагали місцеві жителі, державні та федеральні агентства, які прочісували вкриті льодом водоймища та прочісували милі замерзлої тундри.

Місцева влада Нома повідомила, що в п’ятницю буде проведено молитовні служби для вшанування пам’яті загиблих, підтримки їхніх сімей та рятувальників.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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