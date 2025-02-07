У Бразилії літак врізався в громадський транспорт: є загиблі

Вранці 7 лютого, в бразильському місті Сан-Паулу сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Ще кілька осіб отримали поранення. Про це інформує видання El Confidencial, передає УНН.

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Зазначається, що легкомоторний літак King Air, який вилетів з аеропорту "Кампу-де-Марті" у напрямку Порту-Алегрі, зазнав аварії під час спроби екстреної посадки. Літак врізався у припаркований автобус. Внаслідок цього, громадський транспорт загорівся.

За інформацією видання, в громадському транспорті не було пасажирів. Однак постраждали водій транспортного засобу та мотоцикліст, що опинився в зоні аварії. Також легкі травми отримали п’ятеро людей, які перебували на автобусній зупинці.

Екстрені служби знайшли обгорілі тіла двох людей , які їхали на борту літака, що розбився, а поранених ідентифіковано як водія автобуса та мотоцикліста , який їхав у цьому районі - йдеться у дописі.

Мер міста висловив свої співчуття родичам та знайомим загиблих у соціальній мережі. За його словами, вся необхідна допомога надається постраждалим внаслідок катастрофи.

Відомо, що бразильська влада почала розслідування причин зіткнення.

Нагадаємо

У провінції Магінданао-дель-Сур розбився легкомоторний літак, зафрахтований американськими військовими. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо людей.

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