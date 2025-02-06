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На Філіппінах у результаті авіакатастрофи військового літака США загинуло чьотири лдини

На Філіппінах у результаті авіакатастрофи військового літака США загинуло чьотири лдини

Київ • УНН

 • 26595 перегляди

У провінції Магінданао-дель-Сур розбився легкомоторний літак, зафрахтований американськими військовими. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо людей.

На Філіппінах в четвер, 6 лютого, розбився літак, який належить американським військовим, внаслідок чого загинули всі чотири особи, які перебували на борту. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що посольство США і філіппінські офіційні особи повідомили, що літак розбився на рисовому полі на півдні Філіппін. Літак був зафрахтований американськими військовими, повідомила прессекретар посольства США Канішка Гангопадхьяй, додавши, що Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США пізніше зробить детальнішу заяву щодо авіакатастрофи.

Управління цивільної авіації Філіппін підтвердило катастрофу легкомоторного літака в провінції Магінданао-дель-Сур.

З-під уламків літака в місті Ампатуан було вилучено тіла чотирьох людей, які, скоріш за все, були іноземними громадянами, повідомив співробітник служби безпеки Амір Джехад Тім Амболодто.

Місцева влада повідомила, що в результаті авіакатастрофи також загинув водяний буйвол, який знаходився на землі.

Довідково

Американські війська були розгорнуті у філіппінському військовому таборі на півдні країни протягом десятиліть, щоб допомагати і тренувати філіппінські сили, які борються з мусульманськими бойовиками. Цей регіон є батьківщиною мусульманської меншини в переважно римо-католицькій країні.

Літак з пасажирами впав поблизу аеродрому у Швейцарії, є постраждалі06.02.25, 16:57 • 29104 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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