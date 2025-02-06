На Филиппинах в результате авиакатастрофы военного самолета США погибли четыре человека

На Филиппинах в четверг, 6 февраля, разбился самолет, принадлежащий американским военным, в результате чего погибли все четыре человека, которые находились на борту. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что посольство США и филиппинские официальные лица сообщили, что самолет разбился на рисовом поле на юге Филиппин. Самолет был зафрахтован американскими военными, сообщила пресс-секретарь посольства США Канишка Гангопадхьяй, добавив, что Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США позже сделает более детальное заявление относительно авиакатастрофы.

Управление гражданской авиации Филиппин подтвердило катастрофу легкомоторного самолета в провинции Магинданао-дель-Сур.

Из-под обломков самолета в городе Ампатуан были извлечены тела четырех человек, которые, скорее всего, были иностранными гражданами, сообщил сотрудник службы безопасности Амир Джехад Тим Амболодто.

Местные власти сообщили, что в результате авиакатастрофы также погиб водяной буйвол, который находился на земле.

Справочно

Американские войска были развернуты в филиппинском военном лагере на юге страны в течение десятилетий, чтобы помогать и тренировать филиппинские силы, которые борются с мусульманскими боевиками. Этот регион является родиной мусульманского меньшинства в преимущественно римо-католической стране.

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