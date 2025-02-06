На Филиппинах в результате авиакатастрофы военного самолета США погибли четыре человека
Киев • УНН
В провинции Магинданао-дель-Сур разбился легкомоторный самолет, зафрахтованный американскими военными. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
На Филиппинах в четверг, 6 февраля, разбился самолет, принадлежащий американским военным, в результате чего погибли все четыре человека, которые находились на борту. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что посольство США и филиппинские официальные лица сообщили, что самолет разбился на рисовом поле на юге Филиппин. Самолет был зафрахтован американскими военными, сообщила пресс-секретарь посольства США Канишка Гангопадхьяй, добавив, что Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США позже сделает более детальное заявление относительно авиакатастрофы.
Управление гражданской авиации Филиппин подтвердило катастрофу легкомоторного самолета в провинции Магинданао-дель-Сур.
Из-под обломков самолета в городе Ампатуан были извлечены тела четырех человек, которые, скорее всего, были иностранными гражданами, сообщил сотрудник службы безопасности Амир Джехад Тим Амболодто.
Местные власти сообщили, что в результате авиакатастрофы также погиб водяной буйвол, который находился на земле.
Справочно
Американские войска были развернуты в филиппинском военном лагере на юге страны в течение десятилетий, чтобы помогать и тренировать филиппинские силы, которые борются с мусульманскими боевиками. Этот регион является родиной мусульманского меньшинства в преимущественно римо-католической стране.
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