Самолет с пассажирами упал вблизи аэродрома в Швейцарии, есть пострадавшие

В Швейцарском кантоне Берн упал самолет с пассажирами, есть информация о пострадавших. Пишет УНН со ссылкой на Swissinfo.

В Швейцарии произошла авиакатастрофа, в результате которой несколько человек получили ранения. Инцидент произошел в четверг в кантоне Берн.

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Полиция не раскрывает деталей относительно типа самолета и состояния пострадавших. Спасательные работы продолжаются, авария произошла недалеко от регионального аэродрома в Гренхене.

Напомним,

В Южной Корее следователи рассматривают новую возможную первопричину авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря 2024 года.