Самолет с пассажирами упал вблизи аэродрома в Швейцарии, есть пострадавшие
Киев • УНН
В кантоне Берн вблизи регионального аэродрома в Гренхене произошла авиакатастрофа. Несколько пассажиров получили ранения, спасательные работы продолжаются.
В Швейцарском кантоне Берн упал самолет с пассажирами, есть информация о пострадавших. Пишет УНН со ссылкой на Swissinfo.
В Швейцарии произошла авиакатастрофа, в результате которой несколько человек получили ранения. Инцидент произошел в четверг в кантоне Берн.
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Полиция не раскрывает деталей относительно типа самолета и состояния пострадавших. Спасательные работы продолжаются, авария произошла недалеко от регионального аэродрома в Гренхене.
Напомним,
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