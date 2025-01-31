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Трагическая авиакатастрофа в США: среди жертв фигуристы-подростки, группа охотников и учящихся

Киев  •  УНН

 • 8715 просмотра

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В результате столкновения самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk погибли 67 человек. Среди жертв были фигуристы с матерями и тренерами, студентка из Огайо, китайские граждане и группа охотников.

Среди жертв столкновения самолета American Airlines и армейского вертолета в США оказались фигуристы-подростки, которые возвращались с национальных соревнований со своими матерями и тренерами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, среди жертв крушения самолета American Airlines и армейского вертолета были юные фигуристы, которые возвращались с национальных соревнований со своими матерями и тренерами, двое граждан Китая, группа охотников, которые возвращались из организованной поездки в Канзасе, студентка колледжа из Огайо, которая возвращалась с похорон своего дедушки.

Трое других учеников из школ округа Фэрфакс, штат Вирджиния, и шестеро родителей из округа также были на борту самолета, сообщила суперинтендант Мишель Рейд в письме к семьям.

Они были среди 60 путешественников и четырех членов экипажа на борту коммерческого рейса в день трагедии, когда он столкнулся с вертолетом Black Hawk, на борту которого находились трое солдат. 

По словам чиновников, выживших нет.

Напомним 

Министр обороны США признал ошибку во время плановых учений, приведшую к столкновению военного вертолета с пассажирским самолетом. Инцидент произошел во время стандартной ночной тренировочной миссии.

Алина Волянская

Алина Волянская

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kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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