Трагічна авіакатастрофа у США: серед жертв фігуристи-підлітки, група мисливців і учнів

Серед жертв зіткнення літака American Airlines і армійського вертольота у США опинилися фігуристи-підлітки, які поверталися з національних змагань зі своїми матерями і тренерами. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, серед жертв аварії літака American Airlines і армійського вертольота були юні фігуристи, які поверталися з національних змагань зі своїми матерями і тренерами, двоє громадян Китаю, група мисливців, які поверталися з організованої поїздки в Канзасі, студентка коледжу з Огайо, яка поверталася з похорону свого дідуся.

Троє інших учнів зі шкіл округу Ферфакс, штат Вірджинія, і шестеро батьків з округу також були на борту літака, повідомила суперінтендант Мішель Рейд у листі до родин.

Вони були серед 60 мандрівників і чотирьох членів екіпажу на борту комерційного рейсу в день трагедії, коли він зіткнувся з вертольотом Black Hawk, на борту якого перебували троє солдатів.

За словами чиновників, тих, хто вижив, немає.

Нагадаємо

Міністр оборони США визнав помилку під час планових навчань, що призвела до зіткнення військового вертольота з пасажирським літаком. Інцидент стався під час стандартної нічної тренувальної місії.