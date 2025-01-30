Авіакатастрофа у Вашингтоні: під час планового тренування "було допущено помилку" - глава Пентагону

Міністр оборони США Піт Хегсет у четвер заявив, що зіткнення в повітрі пасажирського літака і військового вертольота в середу ввечері сталося, коли вертоліт виконував планову навчальну місію, але додав, що «було допущено помилку» під час навчань, передає УНН із посиланням на CNN.

«Жодних виправдань. Ми докопаємося до суті», - заявив міністр із Білого дому в четвер.

Вертоліт із трьома військовослужбовцями брав участь у «плановій щорічній підготовці нічних польотів стандартним коридором для забезпечення безперервності урядової місії», - сказав міністр.

«Військові роблять небезпечні вчинки. Вони регулярно роблять повсякденні вчинки. На жаль, учора ввечері було допущено помилку», - сказав Хегсет.

«Була якась... свого роду проблема з висотою, яку ми негайно почали розслідувати на рівні Міністерства оборони та армії», - сказав він.

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Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана.

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