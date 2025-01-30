Авиакатастрофа в Вашингтоне: во время плановой тренировки "была допущена ошибка" - глава Пентагона
Киев • УНН
Министр обороны США признал ошибку в ходе плановых учений, приведшую к столкновению военного вертолета с пассажирским самолетом. Инцидент произошел во время стандартной ночной тренировочной миссии.
Министр обороны США Пит Хегсет в четверг заявил, что столкновение в воздухе пассажирского самолета и военного вертолета в среду вечером произошло, когда вертолет выполнял плановую учебную миссию, но добавил, что "была допущена ошибка" во время учений, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Никаких оправданий. Мы докопаемся до сути", — заявил министр из Белого дома в четверг.
Вертолет с тремя военнослужащими участвовал в "плановой ежегодной подготовке ночных полетов по стандартному коридору для обеспечения непрерывности правительственной миссии", — сказал министр.
"Военные совершают опасные поступки. Они регулярно совершают повседневные поступки. К сожалению, вчера вечером была допущена ошибка", — сказал Хегсет.
"Была какая-то… своего рода проблема с высотой, которую мы немедленно начали расследовать на уровне Министерства обороны и армии", — сказал он.
Напомним
Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана.
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