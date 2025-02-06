Літак з пасажирами впав поблизу аеродрому у Швейцарії, є постраждалі

У Швейцарському кантоні Берн впав літак з пасажирами, є інформація про постраждалих. Пише УНН з посиланням на Swissinfo.

У Швейцарії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої кілька людей зазнали поранень. Інцидент стався в четвер у кантоні Берн.

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Поліція не розкриває деталей щодо типу літака та стану постраждалих. Рятувальні роботи тривають, аварія сталася неподалік регіонального аеродрому в Гренхені.

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