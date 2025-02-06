Літак з пасажирами впав поблизу аеродрому у Швейцарії, є постраждалі
Київ • УНН
У кантоні Берн поблизу регіонального аеродрому в Гренхені сталася авіакатастрофа. Кілька пасажирів отримали поранення, рятувальні роботи тривають.
У Швейцарському кантоні Берн впав літак з пасажирами, є інформація про постраждалих. Пише УНН з посиланням на Swissinfo.
У Швейцарії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої кілька людей зазнали поранень. Інцидент стався в четвер у кантоні Берн.
Трагічна авіакатастрофа у США: серед жертв фігуристи-підлітки, група мисливців і учнів31.01.25, 17:05 • 29812 переглядiв
Поліція не розкриває деталей щодо типу літака та стану постраждалих. Рятувальні роботи тривають, аварія сталася неподалік регіонального аеродрому в Гренхені.
Нагадаємо
У Південній Кореї слідчі розглядають нову можливу першопричину авіакатастрофи літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який зазнав аварії 29 грудня 2024 року.