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06:50 • 46039 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 105793 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 140148 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198558 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160583 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146275 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122237 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109168 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103424 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157905 перегляди

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Літак з пасажирами впав поблизу аеродрому у Швейцарії, є постраждалі

Літак з пасажирами впав поблизу аеродрому у Швейцарії, є постраждалі

Київ • УНН

 • 29104 перегляди

У кантоні Берн поблизу регіонального аеродрому в Гренхені сталася авіакатастрофа. Кілька пасажирів отримали поранення, рятувальні роботи тривають.

У Швейцарському кантоні Берн впав літак з пасажирами, є інформація про постраждалих. Пише УНН з посиланням на Swissinfo.

У Швейцарії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої кілька людей зазнали поранень. Інцидент стався в четвер у кантоні Берн.

Трагічна авіакатастрофа у США: серед жертв фігуристи-підлітки, група мисливців і учнів31.01.25, 17:05 • 29812 переглядiв

Поліція не розкриває деталей щодо типу літака та стану постраждалих. Рятувальні роботи тривають, аварія сталася неподалік регіонального аеродрому в Гренхені.

Нагадаємо

У Південній Кореї слідчі розглядають нову можливу першопричину авіакатастрофи літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який зазнав аварії 29 грудня 2024 року. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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