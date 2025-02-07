В Бразилии самолет врезался в общественный транспорт: есть погибшие
Киев • УНН
В Сан-Паулу легкомоторный самолет King Air потерпел крушение и врезался в припаркованный автобус, который загорелся. Два человека на борту самолета погибли, еще семеро получили ранения, включая водителя автобуса и мотоциклиста.
Утром 7 февраля, в бразильском городе Сан-Паулу произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли два человека. Еще несколько человек получили ранения. Об этом информирует издание El Confidencial, передает УНН.
Детали
Отмечается, что легкомоторный самолет King Air, который вылетел из аэропорта "Кампу-де-Марти" в направлении Порту-Алегри, потерпел крушение при попытке экстренной посадки. Самолет врезался в припаркованный автобус. Вследствие этого, общественный транспорт загорелся.
По информации издания, в общественном транспорте не было пассажиров. Однако пострадали водитель транспортного средства и мотоциклист, оказавшийся в зоне аварии. Также легкие травмы получили пять человек, которые находились на автобусной остановке.
Экстренные службы нашли обгоревшие тела двух людей, которые ехали на борту разбившегося самолета, а раненые идентифицированы как водитель автобуса и мотоциклист, который ехал в этом районе
Мэр города выразил свои соболезнования родственникам и знакомым погибших в социальной сети. По его словам, вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в результате катастрофы.
Известно, что бразильские власти начали расследование причин столкновения.
Напомним
В провинции Магинданао-дель-Сур разбился легкомоторный самолет, зафрахтованный американскими военными. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
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