В Бразилии самолет врезался в общественный транспорт: есть погибшие

Утром 7 февраля, в бразильском городе Сан-Паулу произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли два человека. Еще несколько человек получили ранения. Об этом информирует издание El Confidencial, передает УНН.

Детали

Отмечается, что легкомоторный самолет King Air, который вылетел из аэропорта "Кампу-де-Марти" в направлении Порту-Алегри, потерпел крушение при попытке экстренной посадки. Самолет врезался в припаркованный автобус. Вследствие этого, общественный транспорт загорелся.

По информации издания, в общественном транспорте не было пассажиров. Однако пострадали водитель транспортного средства и мотоциклист, оказавшийся в зоне аварии. Также легкие травмы получили пять человек, которые находились на автобусной остановке.

Экстренные службы нашли обгоревшие тела двух людей, которые ехали на борту разбившегося самолета, а раненые идентифицированы как водитель автобуса и мотоциклист, который ехал в этом районе - говорится в заметке.

Мэр города выразил свои соболезнования родственникам и знакомым погибших в социальной сети. По его словам, вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в результате катастрофы.

Известно, что бразильские власти начали расследование причин столкновения.

Напомним

В провинции Магинданао-дель-Сур разбился легкомоторный самолет, зафрахтованный американскими военными. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Самолет с пассажирами упал вблизи аэродрома в Швейцарии, есть пострадавшие