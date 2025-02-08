На Аляске нашли пропавший пассажирский самолет, все 10 человек на борту погибли

Малый пассажирский самолет, который потерпел крушение на западе Аляски в США во время полета в город Ном, нашли в пятницу, 7 февраля, на морском льду. Все 10 человек на борту погибли. Об этом пишет международное информационное агентство Associated Press (АР), со ссылкой на сообщение от властей, передает УНН.

Детали

По информации АР, представитель Береговой охраны США Майк Салерно заявил, что спасатели искали самолет в его последнем известном месте с помощью вертолета, когда заметили обломки. Они спустили двух спасателей, чтобы обследовать место катастрофы.

Одномоторный турбовинтовой самолет Bering Air выполнял рейс из Уналаклита в четверг днем с девятью пассажирами и пилотом, сообщил Департамент общественной безопасности Аляски.

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Самолет Cessna Caravan вылетел из Уналаклита в 14:37, а менее чем через час с ним была потеряна связь, заявил директор по операциям Bering Air Дэвид Олсон. По данным Национальной метеорологической службы, в момент исчезновения борт летел в условиях легкого снегопада и тумана при температуре -8,3°C.

Береговая охрана сообщила, что самолет исчез примерно в 48 км к юго-востоку от Нома. Обломки были найдены примерно в 19 км от берега.

Радарные данные, предоставленные Гражданским воздушным патрулем США, показали, что примерно в 15:18 самолет испытал резкое падение высоты и скорости, заявил лейтенант-командир Береговой охраны Бенджамин Макинтайр-Кобл.

Что именно стало причиной этого, я не могу сказать - отметил Бенджамин МакИнтайр-Кобл.

Он также добавил, что не знает ни о каких сигналах бедствия с борта самолета.

По словам лейтенанта полиции Аляски Бена Эндреса, все 10 человек на борту самолета были взрослыми, а рейс был обычным рейсом на работу.

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Отмечается, что в поисковых работах помогали местные жители, государственные и федеральные агентства, которые прочесывали покрытые льдом водоемы и прочесывали мили замерзшей тундры.

Местные власти Нома сообщили, что в пятницу будут проведены молитвенные службы для почтения памяти погибших, поддержки их семей и спасателей.

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