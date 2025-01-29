На Аляске разбился F-35: что известно об инциденте

На авиабазе Эйельсон, расположенной неподалеку Фэрбенкса, произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-35 во время тренировочного полета. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

По информации, пилот успел катапультироваться и избежал серьезных травм.

Инцидент произошел во вторник, когда самолет потерпел техническую неисправность во время захода на посадку. Перед аварией военный летчик объявил чрезвычайную ситуацию в воздухе. Сейчас его состояние стабильное, он проходит медицинское обследование.

По данным военных, истребитель получил значительные повреждения. На месте работают специалисты, которые выясняют причины происшествия. Военно-воздушные силы заявили о намерении провести детальное расследование, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Авиабаза Эйельсон является ключевым объектом для американских ВВС. В 2016 году она была выбрана для размещения более 50 истребителей F-35, что повлекло за собой масштабное расширение инфраструктуры и привлечение тысяч военных и их семей.

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