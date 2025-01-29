На Алясці розбився F-35: що відомо про інцидент

На авіабазі Ейельсон, розташованій неподалік Фербенкса, сталася авіакатастрофа за участю винищувача F-35 під час тренувального польоту. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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За інформацією, пілот встиг катапультуватися й уникнув серйозних травм.

Інцидент стався у вівторок, коли літак зазнав технічної несправності під час заходу на посадку. Перед аварією військовий льотчик оголосив надзвичайну ситуацію в повітрі. Наразі його стан стабільний, він проходить медичне обстеження.

За даними військових, винищувач зазнав значних пошкоджень. На місці працюють фахівці, які з'ясовують причини події. Військово-повітряні сили заявили про намір провести детальне розслідування, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Авіабаза Ейельсон є ключовим об’єктом для американських ВПС. У 2016 році її було обрано для розміщення понад 50 винищувачів F-35, що спричинило масштабне розширення інфраструктури та залучення тисяч військових і їх родин.

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