На Алясці розбився F-35: що відомо про інцидент
Київ • УНН
На авіабазі Ейельсон у Фербенксі розбився винищувач F-35 під час тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватися, його стан стабільний, а військові розпочали розслідування причин аварії.
На авіабазі Ейельсон, розташованій неподалік Фербенкса, сталася авіакатастрофа за участю винищувача F-35 під час тренувального польоту. Про це повідомляє AP, передає УНН.
Деталі
За інформацією, пілот встиг катапультуватися й уникнув серйозних травм.
Інцидент стався у вівторок, коли літак зазнав технічної несправності під час заходу на посадку. Перед аварією військовий льотчик оголосив надзвичайну ситуацію в повітрі. Наразі його стан стабільний, він проходить медичне обстеження.
За даними військових, винищувач зазнав значних пошкоджень. На місці працюють фахівці, які з'ясовують причини події. Військово-повітряні сили заявили про намір провести детальне розслідування, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
Авіабаза Ейельсон є ключовим об’єктом для американських ВПС. У 2016 році її було обрано для розміщення понад 50 винищувачів F-35, що спричинило масштабне розширення інфраструктури та залучення тисяч військових і їх родин.
На Алясці розбився вантажний літак з двома пасажирами24.04.24, 12:19 • 19363 перегляди