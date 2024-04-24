На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами

В американском штате Аляска потерпел катастрофу грузовой самолет Douglas DC-4, в котором находились два человека, которые согласно информации полиции США, вероятно погибли. Об этом передает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Самолет Douglas C-54 Skymaster, на борту которого находились два человека, потерпел катастрофу в штате Аляска, США. Самолет упал во вторник в реку Танана вблизи Фэрбенкса и загорелся, передают местные власти. Люди, которые находились на борту, не выжили.

После крушения грузового самолета в американском штате Аляска полиция опасается, что два человека погибли. Никто из выживших не найден, сообщила во вторник полиция.

Дополнение

Самолет Douglas DC-4 был построен во время Второй мировой войны, подобных самолетов в мире осталось всего несколько.

Согласно официальному сообщению, самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта в центре Аляски.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что вблизи аэропорта Халф-Мун-Бэй округа Сан-Матео, Калифорния, в океан упал самолет.