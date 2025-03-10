Щонайменше 16 загиблих: в Аргентині оголошено триденну національну жалобу за жертвами повені
Київ • УНН
В аргентинському місті Баїя-Бланка через сильні шторми та проливні дощі загинуло щонайменше 16 людей. Влада евакуювала понад 1500 мешканців та оголосила триденну національну жалобу.
Сильні шторми з проливними дощами і повенями обрушилися на аргентинське прибережне місто Баїя-Бланка, забравши щонайменше 16 життів.
Передає УНН із посиланням на La Nación та France Vingt-Quatre.
Кількість загиблих у затопленому аргентинському місті Баія-Бланка зросла до 16 осіб. Президент Хав'єр Мілей оголосив триденну національну жалобу за жертвами катастрофи. Пошуки інших зниклих безвісти тривають.
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Сильні шторми з проливними дощами і повенями обрушилися на аргентинське прибережне місто Баїя-Бланка - надзвичайна кількість опадів затопила вулиці і будівлі в портовому місті.
Це змусило сотні людей покинути свої домівки.
З постраждалого району евакуювали понад 1500 людей.
За словами міністра національної безпеки Патрісії Буллріч, Баїя-Бланка була "зруйнована".
Близько 30 сантиметрів дощу спричинило переповнення двох каналів, тоді як історичний середній місячний рівень становить близько 13 сантиметрів.
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