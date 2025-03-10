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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Щонайменше 16 загиблих: в Аргентині оголошено триденну національну жалобу за жертвами повені

Київ • УНН

 • 14596 перегляди

В аргентинському місті Баїя-Бланка через сильні шторми та проливні дощі загинуло щонайменше 16 людей. Влада евакуювала понад 1500 мешканців та оголосила триденну національну жалобу.

Щонайменше 16 загиблих: в Аргентині оголошено триденну національну жалобу за жертвами повені

Сильні шторми з проливними дощами і повенями обрушилися на аргентинське прибережне місто Баїя-Бланка, забравши щонайменше 16 життів.

Передає УНН із посиланням на La Nación та France Vingt-Quatre.

Кількість загиблих у затопленому аргентинському місті Баія-Бланка зросла до 16 осіб. Президент Хав'єр Мілей оголосив триденну національну жалобу за жертвами катастрофи. Пошуки інших зниклих безвісти тривають.

Повені та зсуви в Індонезії забрали життя 21 людини23.01.25, 17:10 • 23263 перегляди

Сильні шторми з проливними дощами і повенями обрушилися на аргентинське прибережне місто Баїя-Бланка - надзвичайна кількість опадів затопила вулиці і будівлі в портовому місті.

Це змусило сотні людей покинути свої домівки.

З постраждалого району евакуювали понад 1500 людей.

- повідомила аргентинська влада в неділю.

 За словами міністра національної безпеки Патрісії Буллріч, Баїя-Бланка була "зруйнована".

Близько 30 сантиметрів дощу спричинило переповнення двох каналів, тоді як історичний середній місячний рівень становить близько 13 сантиметрів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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