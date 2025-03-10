Щонайменше 16 загиблих: в Аргентині оголошено триденну національну жалобу за жертвами повені

Сильні шторми з проливними дощами і повенями обрушилися на аргентинське прибережне місто Баїя-Бланка, забравши щонайменше 16 життів.

Передає УНН із посиланням на La Nación та France Vingt-Quatre.

Кількість загиблих у затопленому аргентинському місті Баія-Бланка зросла до 16 осіб. Президент Хав'єр Мілей оголосив триденну національну жалобу за жертвами катастрофи. Пошуки інших зниклих безвісти тривають.

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Сильні шторми з проливними дощами і повенями обрушилися на аргентинське прибережне місто Баїя-Бланка - надзвичайна кількість опадів затопила вулиці і будівлі в портовому місті.

Це змусило сотні людей покинути свої домівки.

З постраждалого району евакуювали понад 1500 людей. - повідомила аргентинська влада в неділю.

За словами міністра національної безпеки Патрісії Буллріч, Баїя-Бланка була "зруйнована".

Близько 30 сантиметрів дощу спричинило переповнення двох каналів, тоді як історичний середній місячний рівень становить близько 13 сантиметрів.

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