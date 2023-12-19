Затопленные аэропорты и крокодилы, плавающие по улицам: Австралию накрыло мощное наводнение

В штате Квинсленд, что на северо-востоке Австралии, эвакуировали уже более 300 человек из-за наводнения "Джаспер", которое вызвал тропический циклон. Об этом со ссылкой на Aljazeera, передает УНН.

Детали

Непогода началась еще 13 декабря. Тогда штормовой ветер не нанес значительного ущерба общине, но потом начались ливни, которые и вызвали затопление.

По состоянию на 18 декабря дороги и железнодорожные пути перекрыты, местные жители оказались отрезаны, многие дома затоплены и уменьшается питьевая вода, 14 тысяч домов и предприятий обесточены.

Очевидцы даже сфотографировали 2,8-метрового крокодила, который плавал по улицам австралийского городка.

Самое сильное наводнение с 1663 года: в Китае река Хайхэ вышла из берегов

Сильные осадки в северо-восточной части страны привели к поднятию воды вокруг города Кернс, популярного туристического места, которое служит воротами к Большому Барьерному рифу.

В Кернсе выпало около 600 мм (23,6 дюйма) дождя в течение 40 часов с субботы до раннего утра понедельника, что более чем втрое превышает средний показатель декабря.

Город почти полностью отрезан паводковыми водами, и местные власти опасаются, что его 160 000 жителей вскоре потеряют доступ к чистой питьевой воде.

В местном аэропорту из-за ливней все рейсы либо отменены, либо перенесены. Некоторые самолеты даже частично затопило из-за наводнения.

Дополнение

Однако наводнение спровоцировало много городов и за пределами Кернса. В сельской общине Вуджал-Вуджал девять человек, среди которых больной ребенок, провели ночь на крыше больницы. Там они пытались спрятаться от паводка.

По актуальным на данный момент данным, погибших или тяжело раненых из-за наводнения нет.

Премьер-министр штата Квинсленд Стивен Майлз заявил, что масштабы шторма являются беспрецедентными.

Мы видим много стихийных бедствий, и это едва ли не худшее, что я помню - заявил Стивен Майлз.

Напомним,

Тем временем на Китай обрушилась волна сильных холодов, которая вызвала повсеместные перебои в работе транспорта и отключения электроэнергии, а в некоторых регионах ожидается падение температуры до -40°C.