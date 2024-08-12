Вертолет упал на крышу отеля в Австралии: сотни людей эвакуированы
Киев • УНН
В Кернсе, Австралия, вертолет упал на крышу отеля, приведя к эвакуации 300-400 человек. Двое гостей отеля госпитализированы, а винты вертолета упали в бассейн и на эспланаду.
Вертолет упал в ночь на понедельник на крышу отеля в популярном туристическом городе Кернс на северо-востоке Австралии. Сотни людей были эвакуированы из отеля. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
Авария произошла в два часа ночи понедельника в городе, который расположен в штате Квинсленд.
Представитель города подтвердил, что два винта вертолета оторвались и приземлились на эспланаде и в бассейне отеля.
Около 300-400 человек были эвакуированы из здания, "люди на земле не пострадали", сообщила служба скорой помощи.
Два человека из отеля - мужчина 80-ти лет и женщина 70-ти лет - были доставлены в больницу Кернса в стабильном состоянии.
Экстренные службы не сообщали, были ли на борту пассажиры. Представитель скорой помощи Квинсленда сказал, что, вероятно, на борту вертолета во время крушения был только один человек.
У Непалі впав гелікоптер, п'ять людей загинули - ЗМІ 7 августа 2024, 17:40 • 24673 просмотра