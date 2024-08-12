Вертолет упал на крышу отеля в Австралии: сотни людей эвакуированы

Вертолет упал в ночь на понедельник на крышу отеля в популярном туристическом городе Кернс на северо-востоке Австралии. Сотни людей были эвакуированы из отеля. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Авария произошла в два часа ночи понедельника в городе, который расположен в штате Квинсленд.

Представитель города подтвердил, что два винта вертолета оторвались и приземлились на эспланаде и в бассейне отеля.

Около 300-400 человек были эвакуированы из здания, "люди на земле не пострадали", сообщила служба скорой помощи.

Два человека из отеля - мужчина 80-ти лет и женщина 70-ти лет - были доставлены в больницу Кернса в стабильном состоянии.

Экстренные службы не сообщали, были ли на борту пассажиры. Представитель скорой помощи Квинсленда сказал, что, вероятно, на борту вертолета во время крушения был только один человек.

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