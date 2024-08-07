В Непале упал вертолет, пять человек погибли - СМИ

Четверо граждан Китая и один непалец погибли в результате падения вертолета в районе Сурячаур к северо-западу от столицы Непала - Катманду. Об этом пишет The Associated Press, передает УНН.

"5 человек погибли в результате крушения вертолета в горах к северо-западу от столицы Непала. Тела четырех мужчин и женщины извлекли из-под обломков", - пишет издание.

Отмечается, что в спасательной операции участвовали полиция и военные спасатели с применением двух спасательных вертолетов.

Место катастрофы находится в районе Сурячаур, который находится к северо-западу от Катманду, на горе, покрытой лесом.

Издание отмечает, что вертолет, который потерял связь с башней лишь через три минуты после взлета, вылетел из международного аэропорта Катманду в 13:54 по местному времени и направлялся в город Сяпрубеши.

По словам официальных лиц, четверо пассажиров являются гражданами Китая, а пилот - непалец.

Напомним

В столице Непала Катманду 24 июля во время взлета самолет попал в авиакатастрофу: из 19 человек, находившихся на борту, выжил только пилот.