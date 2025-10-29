Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на острове Большого Барьерного рифа: ее нашли мертвой

Австралийские власти расследуют дело о смерти 80-летней женщины, которую круизный лайнер оставил на острове Большого Барьерного рифа. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В субботу женщина вместе с другими пассажирами круизного лайнера Coral Adventurer ходила в поход на остров Лизард, что в 250 км к северу от Кернса, но, как считается, отделилась от группы, чтобы отдохнуть.

Корабль покинул остров около захода солнца, но вернулся через несколько часов, после того как экипаж понял, что женщина пропала. Тело женщины было найдено во время масштабной поисковой операции в воскресенье утром.

Австралийское управление морской безопасности (AMSA) заявило, что проводит расследование и встретится с экипажем судна, когда оно пришвартуется в Дарвине позднее на этой неделе.

Представитель AMSA сообщил, что впервые о пропавшей женщине сообщил капитан судна около 21 часа по местному времени в субботу.

Управление заявило, что будет сотрудничать с другими соответствующими учреждениями для расследования этого дела и что оно серьезно относится к безопасности пассажиров и экипажа на борту коммерческих судов.

Исполнительный директор Coral Expeditions Марк Фифилд заявил, что персонал связался с семьей женщины и предложил поддержку в связи с "трагической смертью".

Пока расследование инцидента продолжается, мы глубоко сожалеем, что это произошло, и предлагаем полную поддержку семье женщины - сказал Фифилд.

По данным Courier Mail, пожилая австралийка, как известно, присоединилась к групповому походу на самую высокую вершину острова, Кукс-Лук, прежде чем решила, что ей нужно отдохнуть.

Трейси Эйрис в минувшие выходные плавала вблизи острова и сообщила Австралийской телерадиовещательной корпорации (ABC), что около полуночи в субботу видела вертолет, который использовал прожектор для поиска пешеходной тропы на острове.

Пассажиров круизного лайнера шокировали огромные волны на пути между Южной Америкой и Антарктидой

Она сказала, что около семи человек с фонариками отправились на остров для поиска, но поиски были прекращены около 03:00 по местному времени, а вертолет вернулся в воскресенье утром, когда было найдено тело.

Мы знали, что она мертва, потому что они немедленно перезвонили всем с поисков. И никто не подошел к месту, над которым завис вертолет, пока позже в тот же день не прибыла полиция - сказала она ABC.

Эйрис сказала, что инцидент явно расстроил экипаж и пассажиров.

В этом раю было очень грустно, что произошла эта трагедия. Это должно было быть счастливое время для этой прекрасной леди - сказала она.

Считается, что женщина была на первой остановке 60-дневного круиза вокруг Австралии, стоимость билетов на который достигала десятков тысяч долларов.

Coral Adventurer может разместить до 120 гостей с 46 членами экипажа, согласно веб-сайту компании. Он был специально построен для доступа к отдаленным районам побережья Австралии и оснащен "тендерами" – небольшими лодками, которые используются для перевозки пассажиров на однодневных экскурсиях.

Полиция Квинсленда заявила, что будет подготовлен отчет о "внезапной и не подозрительной смерти" женщины.

Дополнение

Более 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary 2 были инфицированы норовирусом во время трансатлантического путешествия из Великобритании в США. Из-за вспышки вируса судно было решено развернуть обратно.