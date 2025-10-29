$42.080.01
Круїзний лайнер залишив 80-літню жінку на острові Великого Бар'єрного рифу: її знайшли мертвою

Київ • УНН

 • 2474 перегляди

Австралійська влада розслідує смерть 80-річної жінки, яку круїзний лайнер Coral Adventurer залишив на острові Лізард Великого Бар'єрного рифу. Її тіло знайшли під час пошукової операції після того, як вона відокремилася від групи під час походу.

Круїзний лайнер залишив 80-літню жінку на острові Великого Бар'єрного рифу: її знайшли мертвою

Австралійська влада розслідує справу про смерть 80-річної жінки, яку круїзний лайнер залишив на острові Великого Бар'єрного рифу. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У суботу жінка разом з іншими пасажирами круїзного лайнера Coral Adventurer ходила в похід на острів Лізард, що за 250 км на північ від Кернса, але, як вважається, відокремилася від групи, щоб відпочити.

Корабель покинув острів близько заходу сонця, але повернувся через кілька годин, після того як екіпаж зрозумів, що жінка зникла. Тіло жінки було знайдено під час масштабної пошукової операції в неділю вранці.

Австралійське управління морської безпеки (AMSA) заявило, що проводить розслідування і зустрінеться з екіпажем судна, коли воно пришвартується в Дарвіні пізніше цього тижня.

Речник AMSA повідомив, що вперше про зниклу жінку повідомив капітан судна близько 21 години за місцевим часом у суботу.

Управління заявило, що співпрацюватиме з іншими відповідними установами для розслідування цієї справи та що воно серйозно ставиться до безпеки пасажирів та екіпажу на борту комерційних суден.

Виконавчий директор Coral Expeditions Марк Фіфілд заявив, що персонал зв'язався з родиною жінки та запропонував підтримку у зв'язку з "трагічною смертю".

Поки розслідування інциденту триває, ми глибоко шкодуємо, що це сталося, і пропонуємо повну підтримку родині жінки

- сказав Фіфілд.

За даними Courier Mail, літня австралійка, як відомо, приєдналася до групового походу на найвищу вершину острова, Кукс-Лук, перш ніж вирішила, що їй потрібно відпочити.

Трейсі Ейріс минулими вихідними плавала поблизу острова та повідомила Австралійській телерадіомовній корпорації (ABC), що близько півночі в суботу бачила гелікоптер, який використовував прожектор для пошуку пішохідної стежки на острові.

Пасажирів круїзного лайнеру шокували величезні хвилі на шляху між Південною Америкою та Антарктидою03.04.25, 20:15 • 10554 перегляди

Вона сказала, що близько семи людей з ліхтариками вирушили на острів для пошуку, але пошуки були припинені близько 03:00 за місцевим часом, а гелікоптер повернувся в неділю вранці, коли було знайдено тіло.

Ми знали, що вона мертва, бо вони негайно передзвонили всім з пошуків. І ніхто не підійшов до місця, над яким завис гелікоптер, доки пізніше того ж дня не прибула поліція

- сказала вона ABC.

Ейріс сказала, що інцидент явно засмутив екіпаж і пасажирів.

У цьому раю було дуже сумно, що сталася ця трагедія. Це мав бути щасливий час для цієї прекрасної леді

- сказала вона.

Вважається, що жінка була на першій зупинці 60-денного круїзу навколо Австралії, вартість квитків на який сягала десятків тисяч доларів.

Coral Adventurer може розмістити до 120 гостей з 46 членами екіпажу, згідно з веб-сайтом компанії. Він був спеціально побудований для доступу до віддалених районів узбережжя Австралії та оснащений "тендерами" – невеликими човнами, які використовуються для перевезення пасажирів на одноденних екскурсіях.

Поліція Квінсленду заявила, що буде підготовлено звіт про "раптову та непідозрілу смерть" жінки.

Доповнення

Понад 200 пасажирів круїзного лайнера Queen Mary 2 були інфіковані норовірусом під час трансатлантичної подорожі з Великої Британії до США. Через спалах вірусу судно було вирішено розвернути назад.

