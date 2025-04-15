Великий Бар'єрний риф

Космічна місія Sentinel-2 зафіксувала частину Великого Бар'єрного рифу у берегів Австралії. Риф, що є об'єктом Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, знаходиться під загрозою через зміни клімату.
Австралійські вчені зафіксували найвищу смертність коралів за 39 років спостережень, до 72% загиблих коралів на 12 рифах. На одній
північній ділянці загинуло близько третини твердих коралів через підвищення температури води.
Понад 300 мешканців були евакуйовані в австралійському штаті Квінсленд через повінь, спричинену тропічним циклоном. Автомобільні
та залізничні шляхи заблоковані, будинки затоплені, а місто Кернс ризикує залишитися без чистої води.