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Электрический кроссовер Mazda получил внешний динамик без фильтра нецензурной лексики

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Электрический Mazda CX-6e позволяет передавать собственные сообщения и живую речь через внешний динамик без эффективной фильтрации. В Австралии за ненадлежащее использование могут оштрафовать на сумму до 6000 австралийских долларов.

Электрический кроссовер Mazda получил внешний динамик без фильтра нецензурной лексики

Новый электрический внедорожник Mazda CX-6e оснащён внешним динамиком, через который водитель может транслировать собственные сообщения или голос в режиме реального времени. Тестирование показало, что система практически не имеет фильтрации и позволяет воспроизводить даже нецензурную лексику. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

CX-6e — электромобиль китайского производства, который по состоянию на октябрь 2026 года продаётся, в частности, в Европе и Австралии, но не в США. Его система внешнего оповещения изначально была разработана как функция безопасности. Водитель может активировать предварительно записанные сообщения оцифрованным голосом, предназначенные для предупреждения людей, переходящих дорогу перед почти бесшумным электромобилем.

Помимо готовых предупреждений, система позволяет водителю ввести фразу на 26,45-дюймовом сенсорном экране автомобиля и сохранить её как ярлык для последующего воспроизведения. Тот же динамик также может работать как микрофон в режиме реального времени, превращая автомобиль в передвижную систему громкой связи, направленную на тех, кто стоит перед бампером.

Эта двойная функция отличает систему от звуковых сигналов заднего хода, которые уже являются обязательными для гибридных и электрических автомобилей, продаваемых в США. Такие сигналы воспроизводят фиксированный звук, утверждённый регулятором, а не любой звук, созданный водителем. Mazda и ранее использовала нетипичные решения в салоне, в частности отказалась от физической ручки управления в пользу сенсорного экрана в других моделях.

Собственные сообщения, нецензурная лексика и юридические последствия

Обозреватели, тестировавшие эту функцию, обнаружили, что система воспроизводит почти всё, что вводится в поле для создания ярлыка, включая нецензурную лексику. Ни один эффективный фильтр не перехватывает ругань до того, как она попадает во внешний динамик, а возможность транслировать живую речь через ту же систему имеет такие же ограничения.

Отсутствие реального фильтра уже может иметь последствия в Австралии. Правила дорожного движения в таких штатах, как Квинсленд и Новый Южный Уэльс, ограничивают использование водителями клаксонов и других предупреждающих устройств. Власти могут штрафовать за оскорбительную лексику, использованную в общественных местах, однако официальные рекомендации не предусматривают отдельного правонарушения, связанного именно с ненадлежащим использованием внешнего динамика.

В Западной Австралии также предусмотрены наказания в соответствии с законами о дорожном движении и общественном порядке. Действующее законодательство устанавливает максимальный штраф в размере 6000 австралийских долларов ($4170 США), который может применяться за оскорбительное или ненадлежащее использование внешнего громкоговорителя автомобиля.

Mercedes снимает с продажи электрический аналог E-класса всего через три года из-за провальных продаж05.10.26, 06:15 • 6290 просмотров

Ольга Розгон

ТехнологииАвто
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Квинсленд
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Соединённые Штаты