Електрокросовер Mazda отримав зовнішній динамік без фільтра нецензурної лексики

Новий електричний позашляховик Mazda CX-6e оснащений зовнішнім динаміком, через який водій може транслювати власні повідомлення або голос у реальному часі. Тестування показало, що система практично не має фільтрації та дозволяє відтворювати навіть нецензурну лексику. Про це повідомляє Motor1, пише УНН.

Деталі

CX-6e — електромобіль китайського виробництва, який станом на жовтень 2026 року продається, зокрема, в Європі та Австралії, але не в США. Його система зовнішнього оповіщення спочатку була розроблена як функція безпеки. Водій може активувати попередньо записані повідомлення оцифрованим голосом, призначені для попередження людей, які переходять дорогу перед майже безшумним електромобілем.

Окрім готових попереджень, система дозволяє водієві ввести фразу на 26,45-дюймовому сенсорному екрані автомобіля та зберегти її як ярлик для подальшого відтворення. Той самий динамік також може працювати як мікрофон у режимі реального часу, перетворюючи автомобіль на пересувну систему гучномовного зв’язку, спрямовану на тих, хто стоїть перед бампером.

Ця подвійна функція відрізняє систему від звукових сигналів заднього ходу, які вже є обов’язковими для гібридних та електричних автомобілів, що продаються у США. Такі сигнали відтворюють фіксований звук, затверджений регулятором, а не будь-який звук, створений водієм. Mazda й раніше використовувала нетипові рішення в салоні, зокрема відмовилася від фізичної ручки керування на користь сенсорного екрана в інших моделях.

Власні повідомлення, нецензурна лексика та юридичні наслідки

Оглядачі, які тестували цю функцію, виявили, що система відтворює майже все, що вводиться в поле для створення ярлика, включно з нецензурною лексикою. Жоден ефективний фільтр не перехоплює лайку до того, як вона потрапляє на зовнішній динамік, а можливість транслювати живу мову через ту саму систему має такі ж обмеження.

Відсутність реального фільтра вже може мати наслідки в Австралії. Правила дорожнього руху в таких штатах, як Квінсленд і Новий Південний Уельс, обмежують використання водіями клаксонів та інших попереджувальних пристроїв. Влада може штрафувати за образливу лексику, використану в громадських місцях, однак офіційні рекомендації не передбачають окремого правопорушення, пов’язаного саме з неналежним використанням зовнішнього динаміка.

У Західній Австралії також передбачені покарання відповідно до законів про дорожній рух і громадський порядок. Чинне законодавство встановлює максимальний штраф у розмірі 6000 австралійських доларів ($4170 США), який може застосовуватися за образливе або неналежне використання зовнішнього гучномовця автомобіля.

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