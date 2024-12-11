Из австралийской лаборатории исчезли сотни образцов смертельных вирусов

Сотни образцов смертельно опасных вирусов исчезли из лаборатории в Австралии. Три пропавших патогена могут иметь очень высокие показатели смертности у людей, пишет Fox News со ссылкой на правительство Квинсленда, передает УНН.

Детали

Сообщалось, что 323 флакона с различными инфекционными вирусами, в том числе вирусом Хендра, Лиссавирусом и Хантавирусом, исчезли из Вирусологической лаборатории общественного здоровья Квинсленда в августе 2023 года.

«Лаборатория, из которой исчезли образцы, предоставляет «диагностические услуги, наблюдение и исследование вирусов и патогенов, переносимых комарами и клещами, которые имеют медицинское значение», - говорится в сообщении.

Неизвестно, были ли инфекционные образцы похищены или уничтожены, говорится в заявлении, и нет «никаких доказательств риска для общества».

Правительство поручило Департаменту здравоохранения Квинсленда начать расследование того, что описывается как «крупнейшее историческое нарушение протоколов биозащиты».

«В связи с таким серьезным нарушением протоколов биозащиты и потенциальной потерей образцов инфекционных вирусов, Министерство здравоохранения Квинсленда должно расследовать то, что произошло, и как предотвратить это в будущем», - заявил министр здравоохранения Квинсленда Тим Николс в своем сообщении.

Хендра - это зоонозный вирус (передается от животного к человеку), который был найден только в Австралии.

Хантавирус - это семейство вирусов, которые могут привести к серьезным заболеваниям и смерти, а лиссавирус - это группа вирусов, которые могут вызвать бешенство.

Сэм Скарпино, доктор философии, директор департамента искусственного интеллекта и наук о жизни Северо-Восточного университета в Бостоне, подтвердил, что ситуация в Австралии является «критическим пробелом в сфере биозащиты».

По словам Скарпино, эти три патогена могут иметь очень высокий уровень смертности среди людей, но они не передаются легко от человека к человеку.

«Некоторые хантавирусы имеют уровень смертности до 15%, что более чем в 100 раз превышает смертность от COVID-19, тогда как другие более похожи на COVID-19 по степени тяжести», - сказал он.

Он также добавил, что все три патогена представляют высокий риск для животных и скота.

«Учитывая ограниченную способность любого из этих патогенов передаваться от человека к человеку, риск эпидемии очень низкий», - сказал Скарпино.

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Главный санитарный врач доктор Джон Джеррард в заявлении для СМИ повторил, что нет никаких доказательств риска для населения.

«Важно отметить, что образцы вируса очень быстро деградируют вне морозильной камеры при низкой температуре и становятся неинфекционными», - сказал он.

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