Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
Киев • УНН
Инфекционист Голубовская предупреждает о повышенном риске заражения гепатитом С из-за войны. В Украине действует госпрограмма бесплатного лечения, но тестироваться рекомендуется всем хотя бы раз в год.
Сейчас все в Украине находятся в зоне риска заражения вирусом гепатита С. Объясняется это войной, которая влечет за собой рост уровня заболеваемости. Об этом в комментарии УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.
В Украине, по словам специалиста, не решена проблема надлежащего эпиднадзора над этим заболеванием и его выявлением.
Поэтому мы все должны понимать, что учитывая то, что страна находится в состоянии войны, мы все в зоне риска. И тестироваться, особенно людям, которые часто болеют, вынуждены обращаться за любой медицинской помощью, включая и стоматологическую, необходимо хотя бы раз в год. Это можно сделать дома даже экспресс-тестами. Хотя и семейных врачей снабжают экспресс-тестами
Инфекционист также отметила, что проблема с лечением такого заболевания как гепатит С на данный момент уже решена – лекарства есть. Она также напомнила, что в Украине действует государственная программа по предоставлению бесплатных лекарств для лечения гепатита С. И она финансируется, хотя под действие этой программы попадают, прежде всего, больные имеющие осложнения. Кроме того, препараты доступны в аптеках и стоимость их за последние годы снизилась.
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое2 октября 2024, 13:46 • 138521 просмотр