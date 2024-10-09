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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 12:35  •  30521 просмотра

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Инфекционист Голубовская предупреждает о повышенном риске заражения гепатитом С из-за войны. В Украине действует госпрограмма бесплатного лечения, но тестироваться рекомендуется всем хотя бы раз в год.

Сейчас все в Украине находятся в зоне риска заражения вирусом гепатита С. Объясняется это войной, которая влечет за собой рост уровня заболеваемости. Об этом в комментарии УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.

В Украине, по словам специалиста, не решена проблема надлежащего эпиднадзора над этим заболеванием и его выявлением.

Поэтому мы все должны понимать, что учитывая то, что страна находится в состоянии войны, мы все в зоне риска. И тестироваться, особенно людям, которые часто болеют, вынуждены обращаться за любой медицинской помощью, включая и стоматологическую, необходимо хотя бы раз в год. Это можно сделать дома даже экспресс-тестами. Хотя и семейных врачей снабжают экспресс-тестами

- рассказала Ольга Голубовская.

Инфекционист также отметила, что проблема с лечением такого заболевания как гепатит С на данный момент уже решена – лекарства есть. Она также напомнила, что в Украине действует государственная программа по предоставлению бесплатных лекарств для лечения гепатита С. И она финансируется, хотя под действие этой программы попадают, прежде всего, больные имеющие осложнения. Кроме того, препараты доступны в аптеках и стоимость их за последние годы снизилась.

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое2 октября 2024, 13:46 • 138521 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоровье
ukrainaУкраина