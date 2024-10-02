В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

В 2023 году в учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины было зафиксировано 7928 больных вирусным гепатитом C. Это втрое больше показателя предыдущего года. Об этом УНН, ссылаясь на данные полученные от Министерства юстиции, рассказал адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

СПИД - вниз, гепатит - вверх

"Недавно, на наш запрос, Министерство юстиции, которому подчинена Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, предоставило данные по заболеваемости осужденных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), туберкулезом и вирусным гепатитом C.

Обращает внимание тот факт, что информации до 2016 года там нет. Свою "короткую память" они объяснили тем, что учреждением здравоохранения, которое проводит хозяйственную деятельность по медицинской практике и обеспечивает выполнение задач ГУИС по предоставлению медицинских услуг осужденным, лицам, взятым под стражу, и военнопленным является государственное учреждение "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". Это учреждение было создано в соответствии с распоряжением Кабмина №684-р от 13 сентября 2017 года. И оно не является правопреемником прав или обязанностей каких-либо организаций", - рассказал Богатырь.

Начиная с 2017 года показатели ВИЧ (инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека, характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. Инфекция относится к неизлечимым болезням и в случае отсутствия эффективной терапии, заканчивается смертью больного) остаются почти неизменными и колеблются в районе 3700 человек. При этом количество лиц с диагнозом СПИД (комплекс заболеваний, которые развиваются вследствие разрушения иммунной системы вирусом ВИЧ) постепенно уменьшается: с 1183 случаев в 2019 году до 757 - в 2023-м (то есть, на 36%).

За семь лет наблюдений уменьшилось количество больных туберкулезом (инфекционное заболевание с хроническим течением, вызванное микобактериями. Чаще всего патологический процесс сосредотачивается в легких). С 855 случаев, зафиксированных в 2017 году до 456 - в 2023-м. Существенное снижение показателей наблюдается между 2021 и 2022 годами (почти на треть).

"Это можно связать с полномасштабным вторжением, потерей контроля над частью территорий, а затем - и над частью учреждений исполнения наказаний", - предполагает юрист.

В то же время, как отмечает Богатырь, в этом контексте противоречивыми являются показатели заболевания гепатитом C (заболевание печени, обусловленное вирусом гепатита С, который может вызывать как острую, так и хроническую инфекцию. Инфицирование вирусом гепатита С происходит вследствие контакта с инфицированной кровью во время употребления наркотиков инъекционно, осуществления инвазивных медицинских манипуляций, переливания крови и ее компонентов).

"Общеизвестно, что распространение наркотиков в местах несвободы - одна из опаснейших проблем. Минюст также проинформировал, что обследование на вирусный гепатит С в 2017-2018 годах вообще не проводилось в связи с отсутствием быстрых тестов", - говорит он.

После начала полномасштабного вторжения количество больных выросло более чем в пять раз: 2021 год - 1472 человека; 2022 год - 2614 человек; 2023 год - 7928 человек. То есть, только за один отчетный год распространение гепатита C увеличилось втрое!

"Какими будут показатели 2024 года - остается только догадываться.

Выявленная тенденция указывает на полный провал Минюстом реформирования пенитенциарной системы и угрожающий рост распространения социально опасных заболеваний среди осужденных и лиц, взятых под стражу", - добавил юрист.

Гарантии здоровья

Напомним, осужденные, как и обычные граждане, имеют право на охрану здоровья в объеме, установленном Основами законодательства Украины о здравоохранении. Правда, за исключением некоторых ограничений, которые также предусмотрены на уровне закона.

Охрана здоровья в местах несвободы обеспечивается системой медико-санитарных и оздоровительно-профилактических мероприятий, а также сочетанием бесплатных и платных форм медицинской помощи. В любом случае осужденному гарантируется право на свободный выбор и допуск врача для получения медицинской помощи, в том числе за собственные средства.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в отношении осужденных, имеющих болезнь, представляющую опасность для здоровья других лиц, органами и учреждениями исполнения наказаний осуществляется лечение. И если будет установлено, что человек заболел такой болезнью и отказывается от лечения, к нему через суд может быть применено принудительное лечение.

"Так, например, содержание лиц, больных туберкулезом, проводится в отдельных помещениях от других заключенных. В местах лишения свободы организуются необходимые лечебно-профилактические учреждения, а для лечения осужденных, болеющих активной формой туберкулеза, - учреждения на правах лечебных. Для наблюдения и лечения больных инфекционными заболеваниями в медицинских частях колоний создаются инфекционные изоляторы.

Порядок предоставления лицам, лишенным свободы, медицинской помощи, организации и проведения санитарного надзора определяется министерствами юстиции и здравоохранения.

Также осужденный имеет право обращаться за консультацией и лечением в учреждения здравоохранения, имеющие лицензию Министерства здравоохранения Украины, которые предоставляют платные медицинские услуги и не отнесены к ведению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний. Оплата таких услуг и приобретение необходимых лекарств осуществляется осужденным или его родными и близкими за собственные средства. Консультирование и амбулаторное лечение в таких случаях осуществляются в медицинских частях колоний по месту отбывания наказания под наблюдением персонала медицинской части", - пояснил юрист.

В случае необходимости лечения в условиях стационара осужденный имеет право получать медицинскую помощь и лечение, в том числе платные медицинские услуги за личные средства или средства родных и близких, в указанных учреждениях здравоохранения. Основанием для оказания такой медицинской помощи является медицинское заключение.

"Итак, государством определены определенные гарантии и механизм их реализации. Впрочем, состояние здоровья людей в украинских местах несвободы всегда вызывало вопросы", - резюмировал Богатырь.