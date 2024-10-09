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Інфекціоніст Голубовська: у зв'язку з війною ми всі в зоні ризику зараження гепатитом С

Інфекціоніст Голубовська: у зв'язку з війною ми всі в зоні ризику зараження гепатитом С

Київ • УНН

 • 126569 перегляди

Інфекціоніст Голубовська попереджає про підвищений ризик зараження гепатитом С через війну. В Україні діє держпрограма безкоштовного лікування, але тестуватися рекомендується всім хоча б раз на рік.

Зараз усі в Україні перебувають у зоні ризику зараження вірусом гепатиту С. Пояснюється це війною, яка тягне за собою зростання рівня захворюваності. Про це в коментарі УНН розповіла головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професорка Ольга Голубовська.

В Україні, за словами фахівця, не розв'язано проблему належного епіднагляду над цим захворюванням і його виявленням.

Тому ми всі маємо розуміти, що з огляду на те, що країна перебуває у стані війни, ми всі в зоні ризику. І тестуватися, особливо людям, які часто хворіють, змушені звертатися по будь-яку медичну допомогу, включно зі стоматологічною, необхідно хоча б раз на рік. Це можна зробити вдома навіть експрес-тестами. Хоча і сімейних лікарів постачають експрес-тестами

- розповіла Ольга Голубовська.

Інфекціоніст також зазначила, що проблема з лікуванням такого захворювання, як гепатит С, наразі вже вирішена - ліки є. Вона також нагадала, що в Україні діє державна програма з надання безкоштовних ліків для лікування гепатиту С. І вона фінансується, хоча під дію цієї програми потрапляють насамперед хворі, які мають ускладнення. Крім того, препарати доступні в аптеках і вартість їх за останні роки знизилася.

В Україні за один рік кількість засуджених з гепатитом C зросла втричі02.10.2024, 16:46 • 138925 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоров'я
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