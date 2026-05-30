Рекордная майская жара в Европе привела к гибели семи человек

Европа переживает беспрецедентную волну жары, которая побила ряд температурных рекордов в нескольких странах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на метеорологов, пишет УНН.

В Великобритании 26 мая в лондонском Кью-Гарденс зафиксировали 35,1°C, что стало новым абсолютным рекордом для мая. Предыдущий максимум в 34,8°C был установлен всего днем ранее.

В Ирландии также обновили майский температурный рекорд — на двух метеостанциях столбики термометров поднялись до 28,8°C. В то же время во Франции температура местами достигала 36°C, что стало самыми жаркими майскими днями за всю историю наблюдений.

Жара уже унесла жизни людей

По словам представителя французского правительства, волна жары прямо или косвенно стала причиной смерти по меньшей мере семи человек. Помимо дневных рекордов, в ряде регионов фиксируют аномально высокие ночные температуры. В частности, в британском Камборне температура ночью не опускалась ниже 21,4°C.

Метеорологи отмечают, что в отдельных районах Европы температура сейчас превышает климатическую норму на 10-15°C. Ожидается, что до конца недели показатели будут оставаться на 5-10°C выше средних многолетних значений, хотя в Великобритании уже на следующей неделе прогнозируют постепенное ослабление жары.

Австралия страдает от непогоды

Тем временем на востоке Австралии объявлено предупреждение о сильных грозах, ливнях, граде и внезапных наводнениях. В штате Квинсленд за полчаса выпало 50 мм осадков, а в Новом Южном Уэльсе зафиксировали порывы ветра до 104 км/ч. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах количество осадков в ближайшие дни может достичь 100 мм.

