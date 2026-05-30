Рекордная майская жара в Европе привела к гибели семи человек

$44.270.0351.440.11
ukenru
29 мая, 14:16 • 28034 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 34159 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 28963 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 31413 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 48712 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 62114 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 63701 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 89074 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 69083 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49625 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.5м/с
83%
745мм
Популярные новости
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 23913 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 21286 просмотра
Суд избрал меры пресечения сотрудникам БЭБ, разоблаченным на взятках29 мая, 16:04 • 6202 просмотра
Армия РФ атаковала Украину ракетами, в Киеве и области слышали взрывы29 мая, 17:12 • 10927 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto19:28 • 9008 просмотра
публикации
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto19:28 • 9014 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 21288 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 23915 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины29 мая, 14:16 • 28034 просмотра
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"29 мая, 12:28 • 29455 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ишак Дар
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 22757 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 39420 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 45377 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 54974 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 106660 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

Рекордная майская жара в Европе привела к гибели семи человек

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В Европе зафиксированы температурные рекорды до 36°C, что стало причиной смерти семи человек во Франции. Тем временем Австралию накрыли мощные штормы и ливни.

Рекордная майская жара в Европе привела к гибели семи человек

Европа переживает беспрецедентную волну жары, которая побила ряд температурных рекордов в нескольких странах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на метеорологов, пишет УНН.

Детали

В Великобритании 26 мая в лондонском Кью-Гарденс зафиксировали 35,1°C, что стало новым абсолютным рекордом для мая. Предыдущий максимум в 34,8°C был установлен всего днем ранее.

Жара, охватившая Европу, войдет в историю — французские синоптики27.05.26, 16:30 • 12547 просмотров

В Ирландии также обновили майский температурный рекорд — на двух метеостанциях столбики термометров поднялись до 28,8°C. В то же время во Франции температура местами достигала 36°C, что стало самыми жаркими майскими днями за всю историю наблюдений.

Жара уже унесла жизни людей

По словам представителя французского правительства, волна жары прямо или косвенно стала причиной смерти по меньшей мере семи человек. Помимо дневных рекордов, в ряде регионов фиксируют аномально высокие ночные температуры. В частности, в британском Камборне температура ночью не опускалась ниже 21,4°C.

В Европе зафиксировали рекордную майскую жару, из-за которой погибли люди на спортивных мероприятиях26.05.26, 02:37 • 4262 просмотра

Метеорологи отмечают, что в отдельных районах Европы температура сейчас превышает климатическую норму на 10-15°C. Ожидается, что до конца недели показатели будут оставаться на 5-10°C выше средних многолетних значений, хотя в Великобритании уже на следующей неделе прогнозируют постепенное ослабление жары.

Австралия страдает от непогоды

Тем временем на востоке Австралии объявлено предупреждение о сильных грозах, ливнях, граде и внезапных наводнениях. В штате Квинсленд за полчаса выпало 50 мм осадков, а в Новом Южном Уэльсе зафиксировали порывы ветра до 104 км/ч. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах количество осадков в ближайшие дни может достичь 100 мм.

2027 год может стать самым жарким в истории человечества — ВМО28.05.26, 15:36 • 2892 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Гроза
Укргидрометцентр
Хранитель
Квинсленд
Австралия
Ирландия
Франция
Великобритания
Лондон