2027 год может стать самым жарким в истории человечества — ВМО

Мир может побить температурный рекорд уже к 2030 году. Об этом предупредила Всемирная метеорологическая организация ООН в новом отчете, в отчете, подготовленном Всемирной метеорологической организацией, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

По прогнозу ВМО, существует 86% вероятности, что по меньшей мере один год в период с 2026 по 2030 год будет жарче 2024-го, который сейчас считается самым теплым за всю историю наблюдений. Также специалисты прогнозируют 75% вероятности, что средняя температура в 2026 – 2030 годах будет более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня.

Дополнительно на глобальные температуры может повлиять явление Эль-Ниньо. Его ожидают в конце 2026 года. Из-за этого уже 2027 год может стать новым рекордно жарким. Ведущий автор отчета ВМО доктор Леон Германсон отметил, что прогнозируемое Эль-Ниньо повышает риск нового температурного рекорда.

В отчете также отмечается, что выбросы углекислого газа от ископаемого топлива продолжают расти. Из-за этого в атмосфере накапливается больше тепла, а экстремальные погодные явления становятся более частыми и сильными. Речь идет, в частности, о жаре, засухах, штормах и наводнениях.

Климатический руководитель ООН Саймон Стилл заявил, что последняя волна жары в Европе показывает, насколько ощутимыми уже являются последствия климатического кризиса.

Последняя волна жары в Европе является жестким напоминанием о стремительном усилении последствий климатического кризиса - как для людей, так и для экономики. Многие другие части мира также испытывают серьезный удар, в частности Индия и другие регионы Азии - отметил он.

По словам Стилла, страны должны быстрее сокращать зависимость от ископаемого топлива, чтобы защитить людей, бизнес и экономику от последствий экстремальной жары.

Защита человеческих жизней, бизнеса и экономик от экстремальной жары и многих других стремительно растущих расходов, связанных с изменением климата, является ключевой задачей для каждой страны. И начинается она с гораздо более быстрого отказа от зависимости от ископаемого топлива - сказал он.

Ученые предупреждают, что потепление более чем на 1,5°C повышает риск более сильных волн жары, засух, штормов и наводнений. Это также усложняет адаптацию городов и общин к новым климатическим условиям.

Парижское климатическое соглашение предусматривает ограничение роста глобальной температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако в отчете отмечается, что достичь этой цели сейчас маловероятно.

В то же время цель удержать потепление в пределах 2°C еще остается достижимой, если страны будут действовать быстро. По оценке ВМО, вероятность того, что любой год в 2026 – 2030 годах превысит отметку в 2°C, составляет менее 1%.

Отдельно в отчете говорится об Арктике. По прогнозу, следующие пять зим в регионе будут на 2,8°C теплее последних средних показателей. Это означает, что Арктика нагревается значительно быстрее, чем планета в целом.

ВМО также прогнозирует изменения в количестве осадков. В мае-сентябре в течение следующих пяти лет северная Европа, Сахель, Аляска и Сибирь могут быть более влажными, чем обычно.

Беспрецедентная волна жары охватила значительную часть Европы и, по словам французских синоптиков, уже войдет в историю метеорологических наблюдений. Температура в отдельных регионах Франции приближается к 39°C, а в соседней Великобритании фиксируют рекордные для мая показатели.